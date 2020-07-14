Bunun adı 'Yeni normal'

Bence lig tarihimizdeki ikinci kırılma 2015’te yabancı serbestliğiyle yaşandı. Bunun da çok basit bir sebebi var: Diyelim ki siz bir kulüp başkanısınız. 10 lira bütçeyle bir takım yaratmanız gerekiyor. Daha önce bu 10 lira bütçeyle 80 milyon nüfustan bir takım kurmaya çalışıyordunuz. Şimdi aynı 10 lirayla 7 milyar seçeneğiniz var! Seçenek sayınız 80 milyonken doğal olarak opsiyonlarınız kısıtlıydı, bütçesi sizden iyi olanlar büyük fark yaratıyorlardı. Ama 7 milyar insan içinden seçim yapabilmeniz, size zengin kulüplerle aradaki farkı kapatma şansı verdi. Dünkü maçta ev sahibi ekibin ilk 3 golünde parmağı olan Farouk Miya, Konyaspor’un Hırvat Ligi’nden 1,6 milyon Euro’ya aldığı Ugandalı bir genç adam. Yabancı sınırı varken kulüplerimiz 22 yaşında bir yabancıya genelde gitmiyorlardı, zira riskliydi bu yatırımlar. Ama 5 yıldır gidebiliyorlar. Ve Eljif Elmas gibi, Bruma gibi yüksek fiyatlı ihracatlarımızın da sebebi buydu zaten.

YAŞ ORTALAMASINA DİKKAT

Tabii ki Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz’ı da tebrik etmek gerek, dün Başakşehir’e karşı mükemmel bir mücadele örneği gösteren forvet dörtlüsünün yaş ortalaması 24’tü (Hadziahmetovic 23, Milosevic 25, Miya 22, Ömer 28 yaşında). Dördü de orijinal santrfor değiller. Orta saha orijinli bu dört adam sürekli hareket ederek, yer değiştirerek maçın ilk yarısında 33 yaş ortalamalı Başakşehir savunmasını şaşırttılar. Aslında Konya’nın bu dörtlü ön grubu çok kaliteli sayılmaz. Set hücumunda Başakşehir’in kurt savunma grubuna karşı belki çok fazla şansları olmazdı. Ama baskın hücumlar ve Miya’nın çabukluğuyla 3 gol buldular tek devrede. Ve tarihi bir galibiyet aldılar maçın sonunda.

69 PUAN TESADÜF DEĞİL

Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu için sadece 69 puanın yeterli olması tesadüf değil. Bu sayı, 3 puanlı sistemdeki en düşük şampiyonluk puanıydı. İstanbul takımlarıyla diğerleri arasında fark kapandı, gerçekten de herkesin herkesi yenebildiği bir turnuva bu. Artık ‘yeni normal’ bu. O yüzden de bu sezon da şampiyonluk mücadelesi çok yarışçılı geçti, avantaj defalarca el değiştirdi. Başlangıçta Alanyaspor, sonra birkaç ay Sivasspor, peşinden Fenerbahçe, bir ara Galatasaray, ardından da Trabzonspor ve Başakşehir geçtiler direksiyona. Eğer TFF’nin anlamsız yabancı sınırı ısrarı olmasaydı, bu durum muhtemelen kalıcı olacaktı. Önümüzdeki 10 yılda belki 2-3 yeni şampiyonla tanışacaktı Türk futbolu.