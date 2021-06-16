Bundesliga renkli, Joachim Löw renksiz

Sürekli yenileniyorlar, genç futbolcuya da, genç hocaya da, genç fikre de önce onlar şans veriyorlar; o yüzden de inovasyon yaratıyorlar. O yüzden Heynckes futbolun kaderine dokunuyor, Bundesliga’da büyüyen Klopp-Guardiola rekabeti global oyunu dönüştürüyor. Halen Flick’iyle, Nagelsmann’ıyla, Rose’si-Hütter’i-Glasner’iyle bir fikir atölyesi gibi Bundesliga. Ama Alman Ligi’nin bu renkliliği, bu yaratıcılığını milli takımda görmek zor.

Almanya’nın oyuncuları hızlı, oyunu yavaş. Bundesliga sürükleyici, Alman Milli Takımı renksiz. Dün de ev sahibi avantajına rağmen, kadrolarında 11 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonu bulundurmalarına rağmen, topa da sahip olmalarına rağmen oyuna sahip olamadılar. Daha yaratıcı olan, hücuma geçişlerde daha iyi fikirler üreten ve bunları sahaya yansıtan taraf Fransa’ydı bence.

DESCHAMPS’IN ESERİ

Deschamps’ı birçok açıdan takdir edebiliriz ama bir detay bence her şeyden önemli: Bir futbolcunun en iyi versiyonunu milli takımda ortaya çıkarıyorsanız, Lloris de, Pogba da, Griezmann da, Hernandez de ulusal formayla kulüp performansının üstüne çıkıyorsa kredi şüphesiz ki Deschamps’ındır.

Deschamps bu turnuvayı kazanırsa, futbolcu-hoca olarak Dünya Kupası-Euro dublesi yapan tek kişi olacak. Başarabilir mi bilmiyorum ama bence hak ediyor bu apoleti.

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