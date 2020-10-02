Bundan tam 20 yıl önceydi

Ekim 2000’de Galatasaray, Ibrox’a konuk olduğunda rakipte Barry Ferguson, De Boer, Kanchelskis, Tugay gibi önemli yıldızlar forma giyiyor, takımı da Dick Advocaat çalıştırıyordu.

O eşleşme bir Avrupa Ligi ön elemesi değil, Şampiyonlar Ligi grup maçıydı. O gün ülkeler puan sıralamasında da İskoçya’yla bir yarışımız söz konusu değildi.

UEFA ülkeler sıralamasında o sezonu Türkiye 7’nci, İskoçya ise 16’ncı basamakta tamamladı. Dün gece Ibrox’taki maçı izlerken yaşı yetenlerin dimağında ister istemez 20 sene öncenin canlanması doğaldır sanırım. O sene iki takımımız birden Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyorlardı. Bugün itibariyle ise maalesef artık Şampiyonlar Ligi’ne tek bir takım bile gönderememe riskiyle karşı karşıyayız. 20 yılda ne oldu da bu noktaya geriledik diye düşünüyor insan ister istemez. Tabii ki makro planda büyük başlıklar var: Zengin holigan yönetici kalitesizliği. Sapasağlam duran, kırılmayan ve gelişmemekte direnen teknik adam çetesi gibi. Ancak dünkü maça odaklanırsak birkaç önemli detay, transferdeki başarısızlığa işaret ediyor:

G.SARAY GEÇMİŞE RANGERS GELECEĞE...

1- Dünkü Galatasaray ileri üçlüsünün (Feghouli, Falcao, Babel) yaşları toplamı 100’dü. Onların ileri üçlüsününse 68... Ligimiz yaşlı.

2- Falcao, Kolombiya’nın eski as santrforuydu. Morelos’sa şimdiki as santrforu. Galatasaray geçmişe, Rangers geleceğe yatırım yapmış.

3- Rangers'ın da sol açığı eski Liverpool’lu, Galatasaray’ın da. 23’lük Kent dün harikaydı. 34’lük Babel’se kayıp.

4- 20 yıl önce Hagi bizim temsilcimizdeydi. Şimdi onlarda... 3 buçuk milyona almışlar İstanbul doğumlu bu genç adamı üstelik. Yani Belhanda’dan, Feghouli’den ucuza. Arama-tarama kabiliyetimiz zayıf. Yetenekli futbolcular için cazip bir rota değiliz. Türk futbolu için şapkamızı önümüze koyup düşünme vakti. Özellikle kadro mühendisliğimizi, arama-tarama becerimizi sorgulamamız gerekiyor net bir şekilde...