Bu statünün güncellenmesi gerek

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Adana Demir bu sezon Rize’ye ve Ankaragücü’ne karşı %58, Hatay’a karşı %66 topla oynadı. Pendik önünde de farkı erken buldu. Yani esasında Kluivert’la oyuna hükmetme, domine etme üzerine kodlanmış bir takım hüviyetindeler. Ancak dün 17 dakikada 2-0’ı bulunca pragmatik oyuna döndüler. Beşiktaş 4-0’a kadar tamamen proaktif, Adana Demir reaktifti. Kluivert’ın takımını tebrik etmek lazım, bu alternatif oyunu da iyi oynadılar.

MERT YiNE SAĞDAN!

Adana Demir’in erken 2-0’ını çözümlerken birinci golde Necip’in yediği kolay çalımı not edebiliriz tabii. Mert’in de sağından kötü istatistiği sürüyor, geçen sezon yediği 20 golün 11’i sağdan (4’ü merkez, 5’i sol). Dün de 17 dakikada adeta aynı golü iki kez yedi milli kaleci. Ancak biraz daha büyük resme bakarsak Beşiktaş’ın zaten bu sezonki performansının pek iç açıcı olmadığını göreceğiz: Dün skor 4-0 olana kadar ligde 530 dakikada toplam sadece 6 gol... 530 dakikada yalnızca üç akan oyun golü. Karagümrük maçını bir Gedson sihriyle kazandı Beşiktaş. Pendik maçı ikinci yarısında tamamen kontrol Pendik’teydi. Brugge karşısındaki felaket oyunu da 1-1’lik sonuç sebebiyle halının altına süpürdük. Yani Beşiktaş’ın bu sezon gerçekten bir oyunu, stratejisi, planı var mı, yanıtını göremedik şu ana kadar.

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STATÜ TARTIŞILMALI

Dünkü yazıda kısaca değinmiştim, bugün yeri gelmişken biraz daha açayım: Ligi 11 Ağustos’ta başlayan, transfer sezonu 15 Eylül’e kadar süren bir ülke için bu statü gerçekçi değil. Birçok kulüp transferde daha avantajlı sözleşmeler için son günleri bekliyor, haliyle ligin birinci haftasıyla altıncı-yedinci haftası arasındaki kadrolar arasında uçurumlar oluşuyor. Dünkü maç üçüncü haftadan değil de, birinci haftadan iklim koşulları nedeniyle ertelenmiş bir müsabaka olsaydı ne olacaktı? İki takım da o tarihten sonra 10 küsur futbolcu göndermiş, 10 küsur tane de almış. Hangi kadrolarla çıkacaklardı maça?

Hukuk yaşayarak gelişen bir organizma. Bu statü, Ağustos başında sezon açıp, transferi Eylül ortasına kadar süren bir ülke için makul değil. Yeni sezonda değişmesinin tartışılabileceğini düşünüyorum bu statünün.

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