Bu sene kıran kırana bir lig bizi bekliyor

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İngiltere’de ya da İspanya’da futbol sezonunun en kritik ayı Mart veya Nisan olabilir. Türkiye’de en kritik aylar maalesef Temmuz-Ağustos! Almanya veya İtalya için salı-çarşamba akşamları birer futbol şölenidir ama biz artık maalesef çoğunlukla bir “perşembe akşamı futbolu” ülkesiyiz.

Bu gerçeğin farkında olmalı, planlarımızı böyle yapmalı, Avrupa sıralamasında tekrar yukarılara tırmanmak için çözümler üretmeliyiz. Avrupa sahnesindeki ilk 4 maçımızı bu gözle izledim ve bu müsabakalardan taşan yedi notu derlemeye çalıştım.

UEFA SIRALAMASINDA RAHATLIKLA 9. BASAMAĞI HEDEFLEYEBİLİRİZ

1- UEFA sıralamasında sezona 13’üncü basamakta girdik ama hemen üstümüzdeki 4 ülkeyle aramızdaki mesafe çok az. Bu sezon iyi bir performansla rahatlıkla dokuzuncu basamağı, yani tekrar Devler Ligi’ne direkt bileti hedefleyebiliriz. Dokuzuncu İskoçya ile aramızdaki fark yaklaşık 3 buçuk puan... Sezonun ilk 4 maçında biz 0,750 puan toplayabildik. Zira ön elemelerde galibiyet 1, beraberlik yarım puan. Topladığımız 3 puanı katılımcı sayımıza bölünce de elimizde kalan bu. Sonraki turlarda en azından bu performansımızı korumamız hatta mümkünse bir tık arttırmamız gerek.

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2023-24 FİKSTÜRÜNÜ YENİ SEZON PERDESİNİN AÇILMASINDAN SADECE 120 SAAT ÖNCE ÇEKEBİLDİK

2- Süper Lig’de fikstür bu sezon 19 Temmuz’da çekildi. Türk futbolu perdeyi 25 Temmuz’da açtı. Yani sezon perdesine sadece 120 saat kadar kala çekebildik fikstürü. İngiltere Premier Lig’de bu sezon aynen bizim gibi 11 Ağustos’ta başlıyor. İngiltere’nin Avrupa’daki 7 temsilcisinin altısı direkt gruplara katılıyor. Sadece Brighton, Konferans Ligi play-off turu oynayacak. O da Ağustos sonunda. Peki İngiltere lig fikstürünü ne zaman açıkladı: 15 Haziran sabahı saat 9’da... Yani bizden 35 gün önce. Belli ki İngiltere Futbol Federasyonu’nun modası geçmiş ünlülerle eğlence organizasyonundan daha önce, kulüplere sezon planlaması yapabilmeleri için fikstürü erken iletmek gibi bir misyonu var.

KIRIK DÖKÜK KADROLARA ALIŞIKTIK. ÖNCEKİ YOLLARA ORANLA YENİLER ELEME MAÇLARINA YETİŞTİRİLDİ

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3- Türk futbolu normalde bu ön eleme turlarına çok daha kırık-dökük kadrolarla çıkmaya alışıktı. Kulüp yönetimlerini tebrik etmek lazım, trans ferde önceki yıllara göre daha seri davrandılar. Galatasaray’da Angelino ve Halil forma giydiler. Fenerbahçe’de beş yeni (Djiku, Szymanski, Tadic, Dzeko ve Kent) ilk 11’de sahaya çıktılar. Beşiktaş’ta Onana, Adana Demir’de de Nani, Dorukhan ve Gravillon dakika aldılar.

AVRUPA VE KONFERANS LİGİ'Nİ KÜÇÜMSEME SAÇMALIĞI BİTTİ

4- Türk futbolunun geride bıraktığı bir başka hastalık da, Avrupa Ligi veya Konferans Ligi’ni küçümseme saçmalığıydı sanırım. Geçmişte bazı teknik adamlar bu maçlara alternatif kadrolarla çıkmak gibi laubaliliklerde bulundular. Neyse ki o hastalığı aşmış görünüyoruz.

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Bu kupalarda başarının getireceği sportif kazançlar zaten saymakla bitmez. Ancak ben sadece finansal boyutunu hatırlatayım: Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gruplarında bir galibiyetin ödülü 600 bin euro. Yani yaklaşık 18 milyon lira. Süper Lig’de ancak 6 maçta kazanabileceğiniz ödülü, Konferans Ligi’nde tek bir galibiyetle elde edebiliyorsunuz.

VILNIUS'TA ŞAMPiYON GiBi BAŞLAMADI AMA GALATASARAY GRUPLARA KALACAKTIR

5- Şampiyon Galatasaray, belki Vilnius’ta şampiyon gibi bir performans gösteremedi. Ama 1-0’dan 2-1’e dönüş sürecinde gösterilen soğukkanlılık Galatasaray genetiğini hatırlattı. Savunmadaki aksaklıkların temelinde Torreira’nın yokluğu vardı. O bölgede Torreira hâlâ alternatifsiz.

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Bu takıma hâlâ Mauro Icardi ve Wilfried Zaha gibi süperstarların ekleneceğini düşününce, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarında yarışacağını düşünmek bence son derece gerçekçi bir öngörü olur.

JORGE JESUS’UNKiNDEN ÇOK FARKLI, GEÇEN YILLA BAĞLARI KOPMUŞ BiR FENERBAHÇE

6- Fenerbahçe, Kadıköy’de Zimbru’ya karşı geçen sezonla bağları büyük ölçüde kopmuş, yepyeni bir 11’le çıktı sahaya. Beş yeni transferin yanı sıra, Jesus’un ana tablosunda yer almayan Serdar Aziz, Osayi, Crespo ve Mert Hakan’ın da 11’de başlamasıyla bambaşka bir Fenerbahçe’ydi Kadıköy’de sahaya çıkan. İştah barometresi anlamında yüksek puan topladılar.

Özellikle Tadic’in tutkusu çok dikkat çekiciydi. Ancak elbette Zimbru gerçek bir sınav değil. O yüzden iştah dışında da çok fazla departmanın test edilme şansı yoktu çarşamba akşamı.

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BEŞiKTAŞ’IN iYi BiR 11’i VAR ANCAK KULÜBESi YETERiNCE DERiN DEĞiL

7- Adana Demirspor’da yeni teknik adam Kluivert, Montella’nın mirasından faydalanarak başladı sezona. Ki doğru olan da buydu zaten.

Beşiktaş’ta Mert Colley-Amir-Aboubakar iskeletinin yeni sezona taşıdıkları yüksek formları ilk bir saatte skorun bulunmasını sağladı. Ancak kulübenin zayıflığı, siyah beyazlıların 60’la 80 arası bir miktar gerilemesine neden oldu. Beşiktaş’ın iyi bir 11’i var ama ama henüz kulübesi yeterince derin değil.

DÖRT TAKIMIMIZ DA SINAVI GEÇTİ

Önümüzde hem 5 hafta içi üst üste bir Avrupa süreci, hem de 13 gün sonra başlayacak bir Süper Lig var. Avrupa’daki 4 takımımızın ilk resmi müsabakalarında verdikleri görüntü sınavı geçti.

Trabzonspor da son 2 hazırlık maçını farklı kazandı. Belli ki kıran kırana bir lig başlangıcı bekliyor bizi.