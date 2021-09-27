Bu plan 10 maçta işe yarayabilir

Dün gerçekten enteresan bir maç izledik Yeni Hatay Stadı’nda. Müsabakanın önemli bir bölümünde topa sahip olan, geriden pasla çıkmaya çalışan ve oyunu domine etmeyi deneyen taraf ev sahibi Hatayspor’du. Ömer Erdoğan’ın ekibi her iki yarıda da topa yüzde 70’e yakın sahip oldu. İlk devrede Fenerbahçe’ye yalnızca 80 pas şansı tanıdılar.

Ancak Vitor Pereira’nın taktiği de bu tarz rakiplere karşı çok daha işlevsel olabiliyor. Frankfurt’ta da özellikle ilk devrede ev sahibi Eintracht benzer bir şekilde arzulu oynamış, Fenerbahçe’yse defalarca geçiş oyunu faturası kesmişti Alman ekibine. Dünkü maçın görüntüsü de buna benzerdi: Hatayspor set oyunu oynayan ve tamamlayamadığı her hücumda, kaybettiği her topta sıkıntı yaşayan taraftı. Fenerbahçe’yse kazandığı hemen her topla akılcı çıktı, pozisyon yarattı, tabelayı da böyle oluşturdular zaten.

VALENCiA MÜTHiŞ OYNUYOR

Dün Fenerbahçe’nin iki golünün de içinde olan Mert Hakan günün iyilerindendi. Giresun maçı travmasını atlatmış, toparlamış kendini. İyileşip futbola döndüğü dakikadan beri müthiş oynayan Valencia, dün de yüksek formunu sürdürdü, her iki golün asisti ondandı. Tisserand-Serdar Aziz’in yokluğunda sağ stoper oynayan Novak, patlayıcı özellikli Lobjanidze’ye karşı iyi bir sınav veren Muhammed ve sayısız top çalan Gustavo da iyi savunma performansının başrolleriydiler. Bir ufak parantezi de son 15 dakikada oyuna giren Serdar Dursun’a açmak gerek: Belki çok gösterişli bir futbolcu değil. Belki kötü de bir gol kaçırdı ama bir santrfor nerede olması gerekiyorsa orada. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor Serdar Dursun.

SETE KARŞI ÇÖZÜM ÜRETMEK ZORUNDA

Fenerbahçe dün 3 puanı evine götürdü ancak Pereira’nın şunu unutmaması gerek: Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı topa bu derece sahip olmayı deneyecek takım sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek. Dolayısıyla Pereira’nın bu geçiş planı maksimum 8-10 maçta işe yarayabilir. Ama 38 haftanın önemli bölümünde sınavlar Hatay maçına değil, Başakşehir maçına benzeyecek. Daha çok hazır sete karşı çözüm üretmeyi geliştirmek zorunda Fenerbahçe takımı.