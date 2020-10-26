Bu maçı da soyunma odasında kazandılar

Fenerbahçe geçen hafta olduğu gibi Trabzon önünde de soyunma odasına başka bir takım olarak girdi, bambaşka bir takım olarak çıktı. Göztepe maçında soyunma odasında mantalite değişmişti, dün oyuncu değişti, taktik değişti, oyun değişti. Dünkü veriler ışığında Erol Bulut’un sanki 4-2-3-1 ısrarından vazgeçip, oyunu daha fazla merkezden oynamaya çalışması lazım.

SOSA KÖTÜYDÜ

Fenerbahçe dün maça 4-23-1 başladı, ilk devre boyunca yine net bir tıkanıklık vardı sistemde. Topun daha fazla oynandığı merkezde Trabzonlular kalabalık, Fenerbahçeliler eksiktiler adeta.

Zaten ilk 45 dakika sonunda ikili mücadele istatistiğinde Trabzon’un yüzde 57 üstün olması da sürpriz değil.

Erol Bulut kötü oynanan ilk devrenin ardından Sosa’yı çıkardı, Ozan’ı sekiz, Pelkas’ı on numaraya kaydırdı. Bu taktik değişiklikle Fenerbahçe’nin tıkanan yolları açıldı adeta. Bence Erol Bulut’un ligin geri kalanında da bu maçtan elde ettiği verilerden faydalanması gerek:

1- İlk devre ileri uçta Samatta yapayalnızdı. İkinci devre en uçtaki Cisse’nin yanında Pelkas’ı gördük sürekli. Sarı lacivertlilerde on numara oynayan adamın muhakkak ikinci santrfor koşuları yapması gerek.

2- İlk devre 10 numara rolünde oynayan Ozan, biraz geriye, sekiz numaraya geçtikten sonra daha verimliydi. Ozan’ın alametifarikası ikinci-üçüncü bölge arası yaptığı driplingler. Ve bunu on numara rolündeyken yapamıyor.

ÇiFT SANTRFORLU DÜZENE GEÇiLMELi

3- Maçın başlangıcındaki Valencia-Pelkas kanatları her zamanki gibi verimsizdi. Pelkas on numaraya geçince süper bir topuk pasıyla ikinci golü yarattı. Valencia da merkeze yaklaşınca skor yaptı. İnsan ister istemez düşünmeden edemiyor. Erol Bulut’un elinde 5 tane santrfor oynayabilecek adam var: Samatta, Cisse, Ademi, Valencia ve Thiam... Artık bir şekilde çift santrforlu düzene geçme zamanı gelmedi mi? Dün maçın ikinci yarısında Samatta sola geçti; kağıt üzerinde 4-2-3-1 sürdü. Ancak uygulamada Pelkas’ın ceza alanına sürekli girişiyle 4-4-2 gibi oldu Fenerbahçe.

TISSERAND-LEMOS ÜZERiNE

Fenerbahçe’nin Karagümrük sınavında Tisserand sağ, Lemos sol stoperdi. Geçtiğimiz hafta Göztepe önünde Serdar Aziz sağ, Tisserand soldaydı. Dün (aynen Karagümrük maçında olduğu gibi) Tisserand sağda olur diye düşünmüştüm, yanıldım. Bu kez de Lemos sağdaydı. Orada bir kararsızlık var galiba stoperler arasında.Bir de dün Tisserand’ın gerek 22’de Afobe’nin golünde, gerek 45’te Luiz Gustavo’nun sarı kart görmesine neden olan Abdülkadir Ömür pozisyonunda çok fazla geri kaçtığını gözlemledim. Evet elbette orada Tisserand’dan aceleyle sarsak bir müdahale beklemezsiniz ama pozisyonu sonuna kadar da seyretmesi enteresan.

TRABZONSPOR’UN KADRO DERiNLiĞi YOK

Trabzonspor’un ciddi bir yeniden yapılanma sancısı yaşadığı ortada. Takımın beyni Sosa, ligin en değerli oyuncusu Sörloth ve golcü bek Novak’ın yerlerini doldurmak kolay değil. Pereira-Novak sadece iki bek değil, oyun ritmini de belirleyen adamlardı. Her ikisinin korner gibi taçlar atabiliyor olması bile çok önemli fark yaratıyordu Trabzonspor için. Pereira sezona sakat girdi, ritmini bulamadı. Dün de kulübedeydi zaten.

DURAN TOP MAKiNESi

Dün Trabzonspor duran toplardan hücumda verim alamadığı gibi, savunmada da ciddi sıkıntılar yaşadı. Fenerbahçe’nin attığı daha ilk kornerde Trabzon’a çok büyük sıkıntılar çıkaracağı açıktı. Newton, 3-2-1 şeklinde dizilen bir alan savunması planlamış. Ancak Fenerbahçe gibi bir duran top makinesine karşı alanları savunmak çok akılcı değildi sanki. Golleri alanlar değil, adamlar atıyor. Aynen dün Fenerbahçelilerin yaptığı gibi. Dün Newton’ın iyi hazırlandığı konu olarak dikkatimi çeken şeyse, Fenerbahçe’nin Ozan liderliğinde yaptığı önde baskıya çok fazla takılmamaları idi. Geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında Edgar-Hugo ikilisi çıkarken çok pas hatası yapmışlardı. Bu kez esas iş Uğurcan’a düştü. Ben de Uğurcan’ın pas dağıtımını daha verimli buldum dün.

KOLU KANADI KIRIK

Trabzonspor'un ligde yalnızca 1 galibiyette kaldığı için kötü bir hafta geçireceğini tahmin edebiliyorum. Ancak Trabzonspor yönetiminin şunun farkında olması gerek: Bordo mavililer kaybettikleri oyuncuların yerlerini dolduramadılar. Başakşehir önünde Nwakaeme’siz, dün de Parmak-Ekuban’sız kolu kanadı kırıktı Eddie Newton’ın. Yeterli kadro derinliğiniz olmayınca 2-3 kritik eksik çok büyük boşluk yaratabiliyor takımda.

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