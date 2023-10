Bu kez Cantona deÄŸil Icardi attÄ± manÅŸeti

Haberin Devamı

Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Dünyanın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasına 17’nci kez katılıyor. Dün de tam 117’nci maçını yaptı bu arenada. Zaten genlerinde Old Trafford’da iyi işler yapmak var, dün de atak denediği her anda zor durumlara düşürdü Manchester savunmasını. Ekim 1993’te Galatasaray yine Old Trafford’da 2-0’dan 3-2’ye maçı getirmiş, o tarihi geri dönüşü Eric Cantona bozmuştu. Bu kez Cantona manşeti çalamadı; Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Mauro İcardi attılar dün gece Avrupa gazetelerinin tüm manşetlerini.

2 KEZ GERiYE DÜŞTÜ AMA BiR AN BiLE MAÇTAN KOPMADI

Dün başından sonuna son derece açık bir futbol vardı Old Trafford’da. Orta sahalar rahat geçildi, iki takım da birçok pozisyon üretti, defalarca gitti geldi maç iki ekip arasında. Ancak Galatasaray’ın genlerinde vazgeçmemek var, iki kez geriye düşmesine rağmen müsabakadan bir an bile kopmadılar. Zaha’yla Dalot’nun, Kerem-İcardi ile Onana’nın üstüne cesaretle gitti sarı kırmızılılar. Doğru baskıyla Onana’yı hataya zorlayacaklarına inanıyorlardı belli ki. Başardılar da.

G.SARAY ONANA’NIN BiLETiNi KESTi, ALTAY HAZIRLANMALI

Dün gece Şampiyonlar Ligi yayıncısı İngiliz TV’lerindeki yorumcuların iki ana başlığı vardı: Birincisi, Saka’nın erken sakatlığı. Arteta’yı zaten yüzde yüz fit olmayan Saka’yı riske ettiği için suçluyorlardı. Hedefteki ikinci adam da Onana idi. Manchester’a geldiğinden beri yaptığı ekstra bir kurtarış yok. Ten Hag onu ayakları iyi olduğu için Old Trafford’a getirdi ama o konuda da büyük fark yaratmadığı ortada. Milli kaleci Altay’ın kendini hazır tutmasında fayda var. Galatasaray bence kesti Onana’nın biletini.

HAKEM KRUZLiAK AKIŞI KESMEDi, ÖRNEK OLMALI

Benim çok dikkatimi çeken bir başka detay da, 55’te Manchester’ın hızlı hücumunda top sırtına çarpan hakem Kruzliak’ın acele edip oyunu kesmemesi. Top tekrar Manchesterlılar’a geçtiği için devam ettirmesi. Ben zaten son kural değişikliğini anlamsız buluyorum, hakem gol-asist yapmıyorsa ya da ceza alanı içinde topa dokunmuyorsa devam etmesi gerekiyor bence oyunun.

Oyunun doğasına aykırı bir kesinti bu. Dün Kruzliak akışı kesmeyerek Süper Lig’de benzer pozisyonlarda anında oyunu durduran hakemlere bir örnek teşkil etti bence.