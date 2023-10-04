Bu kez Cantona deÄŸil Icardi attÄ± manÅŸeti

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Galatasaray bir Åžampiyonlar Ligi takÄ±mÄ±. DÃ¼nyanÄ±n kulÃ¼pler dÃ¼zeyindeki en prestijli futbol turnuvasÄ±na 17â€™nci kez katÄ±lÄ±yor. DÃ¼n de tam 117â€™nci maÃ§Ä±nÄ± yaptÄ± bu arenada. Zaten genlerinde Old Traffordâ€™da iyi iÅŸler yapmak var, dÃ¼n de atak denediÄŸi her anda zor durumlara dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ Manchester savunmasÄ±nÄ±. Ekim 1993â€™te Galatasaray yine Old Traffordâ€™da 2-0â€™dan 3-2â€™ye maÃ§Ä± getirmiÅŸ, o tarihi geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ Eric Cantona bozmuÅŸtu. Bu kez Cantona manÅŸeti Ã§alamadÄ±; Zaha, Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu, Mauro Ä°cardi attÄ±lar dÃ¼n gece Avrupa gazetelerinin tÃ¼m manÅŸetlerini.

2 KEZ GERiYE DÃœÅžTÃœ AMA BiR AN BiLE MAÃ‡TAN KOPMADIÂ

DÃ¼n baÅŸÄ±ndan sonuna son derece aÃ§Ä±k bir futbol vardÄ± Old Traffordâ€™da. Orta sahalar rahat geÃ§ildi, iki takÄ±m da birÃ§ok pozisyon Ã¼retti, defalarca gitti geldi maÃ§ iki ekip arasÄ±nda. Ancak Galatasarayâ€™Ä±n genlerinde vazgeÃ§memek var, iki kez geriye dÃ¼ÅŸmesine raÄŸmen mÃ¼sabakadan bir an bile kopmadÄ±lar. Zahaâ€™yla Dalotâ€™nun, Kerem-Ä°cardi ile Onanaâ€™nÄ±n Ã¼stÃ¼ne cesaretle gitti sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar. DoÄŸru baskÄ±yla Onanaâ€™yÄ± hataya zorlayacaklarÄ±na inanÄ±yorlardÄ± belli ki. BaÅŸardÄ±lar da.

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G.SARAY ONANAâ€™NIN BiLETiNi KESTi, ALTAY HAZIRLANMALI

DÃ¼n gece Åžampiyonlar Ligi yayÄ±ncÄ±sÄ± Ä°ngiliz TVâ€™lerindeki yorumcularÄ±n iki ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±: Birincisi, Sakaâ€™nÄ±n erken sakatlÄ±ÄŸÄ±. Artetaâ€™yÄ± zaten yÃ¼zde yÃ¼z fit olmayan Sakaâ€™yÄ± riske ettiÄŸi iÃ§in suÃ§luyorlardÄ±. Hedefteki ikinci adam da Onana idi. Manchesterâ€™a geldiÄŸinden beri yaptÄ±ÄŸÄ± ekstra bir kurtarÄ±ÅŸ yok. Ten Hag onu ayaklarÄ± iyi olduÄŸu iÃ§in Old Traffordâ€™a getirdi ama o konuda da bÃ¼yÃ¼k fark yaratmadÄ±ÄŸÄ± ortada. Milli kaleci Altayâ€™Ä±n kendini hazÄ±r tutmasÄ±nda fayda var. Galatasaray bence kesti Onanaâ€™nÄ±n biletini.

HAKEM KRUZLiAK AKIÅžI KESMEDi, Ã–RNEK OLMALI

Benim Ã§ok dikkatimi Ã§eken bir baÅŸka detay da, 55â€™te Manchesterâ€™Ä±n hÄ±zlÄ± hÃ¼cumunda top sÄ±rtÄ±na Ã§arpan hakem Kruzliakâ€™Ä±n acele edip oyunu kesmemesi. Top tekrar ManchesterlÄ±larâ€™a geÃ§tiÄŸi iÃ§in devam ettirmesi. Ben zaten son kural deÄŸiÅŸikliÄŸini anlamsÄ±z buluyorum, hakem gol-asist yapmÄ±yorsa ya da ceza alanÄ± iÃ§inde topa dokunmuyorsa devam etmesi gerekiyor bence oyunun.

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Oyunun doÄŸasÄ±na aykÄ±rÄ± bir kesinti bu. DÃ¼n Kruzliak akÄ±ÅŸÄ± kesmeyerek SÃ¼per Ligâ€™de benzer pozisyonlarda anÄ±nda oyunu durduran hakemlere bir Ã¶rnek teÅŸkil etti bence.