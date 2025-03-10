Bozuk değilse tamir etme!

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Ligin bitimine sadece 10 maç kaldı ve sarı kırmızılılar 7 puan farkla namağlup lider konumdalar. Şampiyonluk için de önemli bir avantaja sahipler. Ancak gerek Galatasaray’ın Avrupa’ya tatsız vedası, gerekse ligde Fenerbahçe’ye karşı yarattığı 3 maçlık mesafenin ikiye düşmesinde bence benzer bir problem başroldeydi: Okan Buruk, takımının temel ayarlarıyla çok fazla oynadı. Başarmış formasyonu ve oyuncu grubunu sebepsiz kurcaladı. Amerikalıların meşhur deyimiyle: “Bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye kalktı”.

Ağustos’ta Süper Kupa maçında Mertens’i çıkarıp Batshuayi-İcardi ile 4-4-2’ye dönmüş, beş gollü ağır bir yenilgi almıştı. Benzer bir 4-4-2 hatasını Young Boys maçında yapıp dev Şampiyonlar Ligi fırsatını yitirdi. Avrupa Ligi’nde Malmö ve Alkmaar önünde üçlü savunma ve Cuesta gibi fantezilerle uluslararası arenaya veda etti. Tüm bu kayıpların ortak yönü, 3-5-2, 4-4-2 ya da Cuesta gibi lüzumsuz fanteziler.

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Dünkü Alanya maçının da ilk 45 dakikasındaki kötü görüntünün ve soyunma odasına mağlup girmelerinin nedeni de yine benzer... Yine bozuk olmayan bir şeyi tamir etmeye çalışması: Sara’yı sağ açıkta, Lemina’yı altı, Morata’yı 10 numarada başlatması. Galatasaray dün ilk devrede yine şaşkındı, dağınıktı. Topa sahipti ama oyunu kontrol etmekten uzaktı. İkinci yarının başında Torreira ve Sara’nın orijinal bölgelerine dönüşü, kanatların da Barış-Yunus’a emaneti sonucu hikaye değişti, maçı çevirdi Galatasaray.

OSiMHEN-MORATA FONKSiYONEL GÖZÜKMEDi

Dün Galatasaray kazandı, ancak iki olumlu gelişimin yanında iki de olumsuz detayın altını çizmek gerek:

1) Haftalardır suskun olan Barış’ın dönüşü. İkinci devrede iki gol de dahil her akının kalbindeydi.

2) Lemina üç haftadır defansın hemen önünde “altı numara” oynuyor. Torreira ise nedense sekiz numara rolüne geçti. Bu model işlemiyor. Dün zaten ikinci devrede orijinal ayarlara dönülünce geldi 3 puan.

3) Morata bir Mertens değil. Osimhen-Morata ikilisi dün bir puan kaybına mâl olmadı ama bence çok fonksiyonel değiller.