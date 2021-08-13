Böyle bir akşama ihtiyacımız vardı

Lig şampiyonumuzun ön eleme oynadığı günleri uzun senelerdir unutmuştuk. Şampiyonumuzun direkt olarak gruplara girmesine alışmıştık bayağıdır. Avrupa ülkeler sıralamasında önceki sezonu 13’üncü bitirerek maalesef ön elemeler çağına geri döndük. Bu sezonun Süper Lig şampiyonu da, Türkiye Kupası galibi de ön eleme oynayacaklar maalesef.

İLK 15 OLMAZSA...

Gerilememiz bununla bitmedi. 2020-21’de Avrupa kupalarında korkunç bir sezon geçirdik, yalnızca 15,5 puan toplayabildik ve 18’inci basamağa kadar geriledik. Bu basamağı en son 1992’de, yani şerefli mağlubiyetler döneminde görmüştük. Eğer bu sezon bu kötü performansımızı sürdürür ve ilk 15’e tırmanamazsak bu kez de bir başka büyük avantajı kaybedeceğiz: 2023-24 sezonunda Avrupa’ya 5 değil, 4 takım gönderebileceğiz.

Üstelik her bir temsilcimiz en az üçer ön eleme turu oynayacaklar. İşte bu kötü tabloyu tersine çevirebilmek için dün akşam olağanüstü kritikti. Norveç zaten direkt rakibimiz. İskoçlar da sıralamada üzerimizde. İki rakip ülke temsilcisine kaybettirdiğimiz puanlar önemli. Ayrıca Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da bu yıl gruplarda mücadele etmeyi garantiledi ve bu da bu sezon Avrupa’da grup aşamasından itibaren en az 18 maç daha yapmamız demek.

YİNE KALECİ KRİZİ

Sivasspor zaten şu an ülkenin en formda takımı. Türkiye’yi iki sezondur Avrupa’da canla başla temsil ettiler. Trabzonspor, Norveç’te büyük iş başardı. Roma eşleşmesi için umut verdi. Galatasaray da bence nihayet sezonu açtı. İskoçya’da yine bireysel hatalar söz konusuydu, yine kaleci krizi yaşandı. İsmail daha güvenli çıksa alabileceği topu rakibine gol olarak hediye etti maalesef.

Ama McDiarmid Park’ta 7 numaralı sarı-kırmızılı formayı giyen bir genç adam, turu İstanbul’a getirmeye yemin etmişti adeta. Kerem Aktürkoğlu dün Galatasaray’ın hemen hemen tüm ataklarında başroldeydi, ayağına değen her top sihir kazandı, adam geçti, gol attı, attırdı, adeta tek başına değiştirdi turun kaderini. Kerem Aktürkoğlu’nun bu çıkışı hem Galatasaray, hem milli takım için çok umut verici.