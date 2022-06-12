Bizim Lüksemburg’daki gibi bir Luc Holtz projemiz var mı?

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Gruptaki üç rakibimizin toplam ederinin 10 katı kadar değerli bir milli takım olarak C Ligi’nde olmamızın en önemli avantajını yaşıyoruz şu an: Denemeler yapıyoruz. Taktiksel olarak elastikiyetimizi test ediyoruz. Oyuncu kazanıyoruz. Lüksemburg deplasmanı da bu yenilenme sürecinin üçüncü ayağıydı bir bakıma. İlk iki maçta 4-4- 2 oynamıştık, Halil bağlantı oyuncusuydu. Dün Lüksemburg’da ilk devrede üçlü orta sahaya döndük, santrfor sayımızı teke düşürdük ama pek iyi verim alamadık. İkinci devrede Serdar Dursun’un en uca, Doğukan’ın ikinci santrfor rolüne, Kerem Aktürkoğlu’nun sola geçmesiyle hücumda bir tık daha hareketliydik. Maç boyunca yaptığımız hücum pres de umut vericiydi.

100 SIRA YUKARI TAŞIDILAR

Lüksemburg’la karşılaşan her ülke medyası gibi bizim de bu 600 bin nüfuslu kent-ulusun futbolda nasıl böyle spektaküler bir çıkış yaptığını konuşmamız gerek. 18 yıldır Lüksemburg Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan Paul Philipp, eski bir milli orta saha oyuncusu. Teknik direktör Luc Holtz da öyle. Holtz ve Philipp, futbolculuklarında Türklerle oynadıkları 3 maçta kalelerinde 11 gol görmüşler. Ama doğru bir projeyle FIFA sıralamasının 195’incisi Lüksemburg’u bugün 100 basamak yukarı taşıdılar. Euro 2020 hayaline yaklaştılar. Dün de Türkiye’yi ilk 75 dakikada oldukça zorladılar.

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HOLTZ YETiŞTiRiYOR MUYUZ?

Eski ümit milli takım hocası Holtz, o seviyede başlattığı projeyi 12 yıldır A milli seviyesinde sürdürüyor. Benim sorum şu: Bizim alt yaş grupları düzeyinde bir projemiz var mı sahi? Biz bir Holtz yetiştiriyor muyuz? Kuntz’dan sonra A milli takımı çalıştırmaya aday genç bir Türk teknik adamın şu anda ümit takımda görev yapıyor olması gerekmez miydi?