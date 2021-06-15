1- İtalya maçının tersine, bu kez topa yüzde 65’lerde biz sahip olacağız ve baskı yapacağız. Galler karşısında bize korku değil, cüret lazım.

2- Galler’in 1,96’lık santrforu Moore beni biraz endişelendiriyor, çünkü bu eski tip santrforlar bize güçlük çıkarabiliyor.

A Grubu’nda ilk iki maç oynandı, İtalyanlar yaptıkları Rönesans’la sadece bu etabın değil turnuvanın favorilerinden biri olduklarını gösterdiler. Ancak kalan üç takımın yarışının neticesini belli ki detaylar belirleyecek. Türkiye turnuva içinde büyüyebilen bir ekip, daha önce bu özelliğini 2000, 2002 ve 2008’de göstermişti.

ALLEN-RAMSEY iKiLiSi PLANLARI BOZDu

İsviçre, maçın son yarım saatinde kırılgandı, Joe Allen-Aaron ramsey’nin önde baskıya gelmesiyle oyunları bozuldu. Galler’se korkunç bir ilk yarı oynadı ve kazandığı topları çok kolay geri kaybetti. Ancak bizim baz almamız gereken oyun, Galler’in ikinci devredeki futbolu. 7-8 sene önce cankurtaran olarak çalışan, takım arkadaşları EURO 2016’da mücadele ederken yarı profesyonel futbol oynayan Moore, EURO 2020’de Galler’in en önemli silahlarından.

iTALYA’YA NEDEN YENiLDiK?

1- EURO 2020 ÖNCESİ HAZIRLIK MAÇI SEÇİMLERİ FİYASKOYDU

EURO 2020 hazırlık dönemi rakip seçimlerimizin yanlış olduğunu o günlerde de dile getirmeye çalıştım, sanırım bugün artık Azerbaycan-Gine-Moldova’yla oynamanın anlamsızlığının hepimiz farkındayız. EURO 96’ya hazırlanırken Ukrayna-Çekya, 2008’e giderken Uruguay-Slovakya-Finlandiya, 2016 öncesi İngiltere-Avusturya-İsveç’le oynayan milli takımın bu kez hazırlık maçı seçimleri fiyaskoydu. Üstelik ilk iki maçı 30 kişilik kadroyu 26’ya düşürmek için feda etmek de bir başka saçmalık. Hemen herkes Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir ve Efecan Karaca’nın turnuvaya gitmeyeceğini biliyordu. Bu elemeyi yapmak için iki hazırlık maçını feda etmek anlamsızdı. As takımımız turnuvaya birlikte tek bir Moldova maçı oynayarak gitti. Tek bir Moldova karşılaşması...

2- iLK YARIDAKi MUCiZE SKOR ŞENOL GÜNEŞ’i YANILTTI

İtalya maçını cuma gecesi saat 22.00’de değil, belli ki çok daha önce kaybetmeye başlamışız. Karşılaşmaya olağanüstü ürkek yaklaştık, sahaya gelemedik, oyuna giremedik adeta. Şenol Güneş, İtalya’yı üçüncü bölgede mi yoksa ikinci bölgede mi karşılayacağına karar vereceğini söylemişti bir hafta önce. Ne üçte vardık, ne ikide. Adeta birinci bölgeye yığıldık dokuz kişiyle. İtalya bize bir karşı pres dersi verdi, kaybettikleri topları anında geri kazandılar ve biz çaresizce izledik bu şovu. 45 dakikanın 0-0 bitmesi bir şanstı ve Güneş’in 46’da kenara üç adam dizmesini bekledim ben. Sahada şok etkisi yaratacak, maça yeniden başlatacak üç adam. Belki Cengiz, İrfan, Kaan aynı anda 46’da girmeliydi. Ama Güneş belli ki ilk devrenin mucizevi bir şekilde golsüz bitmesine aldandı.

3- POTANSiYELi YÜKSEK AMA DENEYiMSiZ MiLLi TAKIM

Tabii ki bu yenilgi sonrası, Güneş’in elinde olmayan bir başka detayın daha altını çizmek gerek: Bu Türkiye Milli Takımı’nın potansiyeli yüksek ama 2021 yılı itibariyle biraz deneyimsiz. Yaş ortalamamız, 50 yıldır Avrupa şampiyonalarına gelen en genç kadro. 26 kişilik geniş kadromuzda 27 yaş üstü sadece iki oyuncu (Burak Yılmaz ve Mert Günok) var. Yani Türk futbolu 10 yıl boyunca oyuncu çıkaramamış adeta. Bir milli takımın 27-36 yaş arası oyuncusu yoksa, o ülke futbolunun kanaat önderlerinin neden 10 yıl boyunca futbolcu çıkaramadığını araştırması gerek. Şu anda elimizdeki kadronun neredeyse tamamı, yabancı serbestisi sonrası kazandığımız oyuncular.

GALLER’i NASIL YENEBiLiRiZ?

1- GARETH BALE VE DANiEL JAMES’iN KONTRATAKLARINA DiKKAT

İtalya maçından bambaşka bir sınava çıktığımız ortada. Hatta bu turnuvada bu tarz bir rakiple bir daha da karşılaşmayacağız muhtemelen. Galler şampiyona boyunca topu genelde rakibe bırakacak, tamamlanamayan ataklarda James ve bale’le kontratak fırsatı arayacak. Fransa önünde sahte 9 rolünde Harry Wilson’ı kullanmışlardı ve bence o üçlü geçiş oyunu için daha tehditkardı. Ama robert Page, İsviçre maçında klasik bir santrfora, 1,96’lık Kieffer Moore’a dönüş yaptı. Dolayısıyla pasla çıkma ihtimalleri zayıfladı, üçüncü bölgeye uzun vurma opsiyonları arttı. Kaleci Danny Ward da, stoperleri Chris Mepham-Joe rodon da topu aldıkları anda Moore’u arıyorlar.

2- 1,96’LIK CANKURTARAN MOORE BiZE SORUN ÇIKARABiLiR

Cardiff City’de forma giyen Kieffer Moore, eski tip santrforun sözlük tanımı. Sırtını stoperlere yaslıyor, itiyor-çekiyor, faul yapmaktan çekinmiyor, tabii ki bolca da faul alıyor. Bu noktada stoper ikilimizin çok dikkatli olması gerek Moore’a karşı. Gazetelerde Şenol Güneş’in Merih Demiral’ı yedek bırakabileceğini okuyorum, doğrusu inanamıyorum. Zira bizim kadromuzda 1,96’lık Moore’la baş edebilecek 1 numaralı adam Merih Demiral. Şenol Güneş, Dünya Kupası eleme maçında Letonya’ya karşı 3-3’lük sonucun nedenini Merih’sizlik olarak açıklamıştı. Zira 1,98’lik roberts uldrikis’i durduramamıştık o gün. Yarın da Moore’u durdurabilecek 1 numaralı adamın Merih olduğunu düşünüyorum.

3- STOPERLERi MEPHAM VE RODON HATA YAPMAYA ÇOK AÇIK

Galler zaman zaman geriden pasla çıkmayı ve rakibini üstüne çekmeyi de deniyor. Bence önde baskı yapmamızda fayda var, zira stoperleri Mepham-rodon hata yapmaya açık. Ayrıca bu ikili İsviçreli embolo’ya karşı ikinci devrenin başında çok zor durumlara düştüler, burak Yılmaz’ın da çekinmeden bu ikilinin arasına koşu yapması gerek. Şenol Hoca’nın bu savunmanın zaaflarını ortaya çıkarabilmek için Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci’yi de 11’de kullanacağını düşünüyorum. Çünkü bu maçta bize korku değil, cüret lazım. Kontrol oyunu değil yetenek lazım. Beraberlik değil galibiyet lazım. EuRo 2020’de devam etmek istiyorsak galip gelmemiz gereken karşılaşma bu.

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