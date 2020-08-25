Biz bu PAOK'u geçeriz

Evet Beşiktaş bir dönüşüm sezonu yaşıyor ama PAOK’un ekonomik durumu da çok parlak değil. Başkan Savvidis bu sezon yeni transferlere değil, kadrodaki pahalı oyunculardan kurtulmaya odaklandı. Ön libero Wernbloom, Göteborg’a gitti, Stoch’un sözleşmesi feshedildi, Mauricio’nun kontratı yenilenmedi.

Takımın kalbi, lideri vieirinha’nın durumu belirsizliğini koruyor ancak bugün kadroda yok. Geçen sezonun açık ara en iyisi Misic de sakat. Çok alternatifli bir kadroları olmadığı için (biraz da mecburi) 3-4-3 oynuyorlar ve duran toplara güveniyorlar. Beşiktaş duran toplara iyi konsantre olursa PAOK geçilmeyecek bir takım değil.

SAVVIDIES'TEN İYİ AĞIRLAMA SÖZÜ

Bu yazıya başlamadan önce Yunan gazeteci dostum thanos Sarris’e komşudaki havayı sordum. thanos endişe duymamamız gerektiğini, Başkan Savvidis’in Beşiktaş kafilesini en iyi şekilde ağırlama sözü verdiğini söyledi. Tabii Savvidis’in mazisini biliyoruz, umarız başkan bu sözünde durur. Tarih boyu Yunanistan’da Türk takımları çeşitli zorluklarla karşılaştı, Sergen Yalçın da bu tarz durumlara alışkın. İnanıyorum ki sakin kalıp, futbola odaklanacaklardır bugün.

KEŞKE BURAK BEŞİKTAŞ FORMASI GİYİYOR OLSAYDI

Beşiktaş’ın geçen sezonki en kilit oyuncusu Burak Yılmaz, Lille’e transfer oldu. Hafta sonu Ligue 1’in ilk haftasında onu Rennes’e karşı izledim. Henüz uyum sorununu aşamamıştı doğal olarak. Ayrıca Galtier, arkada Ikone, önde Jonathan David’le başladı ki bu iki genç adamı kesmek de hiç kolay değil. Keşke bugün Burak, Beşiktaş forması giyiyor olsaydı dedim içimden doğrusu.

Ancak PAOK’luların da bugün benzer bir sıkıntısı var. Geçen sezon takımın en iyisi olan Hırvat milli orta saha oyuncusu Josip Misic, dizindeki kist nedeniyle tedavi sürecinde. Misic geçen sezon 6 gol11 asistle takımın yaratıcı yükünü çekmiş, ancak play-off sürecinde dizinden sakatlanarak takımını yalnız bırakmıştı. Zaten play-offtaki başarısızlıkta da Misic’in yokluğu önemli etken.

BAŞKAN-HOCA İLETİŞİMİ ZAYIF

PAOK, yeni sezonda da 41 yaşındaki Portekizli teknik adam Abel Ferreira ile yola devam ediyor. Başkan Savvidis bu konuda da yaklaşık bir ay boyunca kararsızdı ve birçok yeni teknik adamın ismi PAOK ile geçmişti. Ancak kulüpte bir sportif direktör değişikliği yaşandı ve yeni direktörün hoca ile arası iyi. Eski sportif direktör Mario Branco’nun yerine gelen Olaf Rebe, genç Portekizli hocayı en fazla savunan isim.

Beşiktaş cephesindeyse bu anlamda Sergen Yalçın’ın çok güçlü bir pozisyonu var. Şu anda açıkça dillendirilmese de PAOK’un Beşiktaş’a kötü bir futbolla elenmesi halinde çılgın başkan Savvidis’in Ferreira ile yollarını ayırması çok büyük sürpriz olmaz. Oysa Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki imajı ve gücü harika. Bu da stres departmanında Yalçın’ı daha rahat bir konuma getiriyor.

YENİ TRANSFERLERİN UYUMU ÖNEMLİ

Beşiktaş da PAOK da benzer şekilde ekonomik sorunlar yaşayan iki kulüp. PAOK Başkanı Savvidis, yüksek maaşlı futbolcularla yollarını birer birer ayırıyor: Mauricio’nun kontratı yenilenmedi, Stoch’un sözleşmesi feshedildi, Wernbloom da Göteborg’a gitti. Sadece orta sahaya iki takviye yapıldı: Gürcü genç Ninua ve Avusturyalı Schwab.

Evet Beşiktaş da bir yeniden yapılanma içinde. Ama N’Sakala ve Welinton adaptasyon süreci yaşamamaları umulan deneyimli isimler. Mensah da zaten özgür karakterli, oyunun etrafında kurulmasını isteyen, umduğu ekosistemi bulursa parlayabilecek bir isim.

Beşiktaş’ın zamana ihtiyacı olduğu doğru ama PAOK’ta da durum farklı değil.

MATOS’UN YOKLUĞU BÜYÜK AVANTAJ

PAOK'un geçen sezon play-offlarda ve bu yılın hazırlık maçlarında 3-4-3 oynadığını dikkate alırsak, bu maça da bu dizilişle çıkmaları normal. Sağ bek Matos, duran toplarda takımın en büyük silahı. Beşiktaş savunmasının 34 yaşındaki Brezilyalı’ya çok dikkat etmesi gerekecekti ancak son dakika gelişmesiyle Matos’un da oynayamayacağını öğrendik.