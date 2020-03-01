Birisi Malatyaspor maçlarını izlemeli!

Şaşkın Fenerbahçe’yi, Michalak ve Lobjanidze ile mahvettiler o gün. Hatta Galatasaray da Onyekuru ile benzer bir fatura kesti Kadıköy’de. Dün de Fenerbahçe, Antalya’ya karşı ikinci devrenin başında çaresiz kaldığında zihnim yine beni bir hafta önceye, Malatya-Antalya maçına götürdü. Antalya o maça tek ön libero (Ndinga) ve iki yetenekli merkez oyuncu (Hakan ve Fredy) ile çıkmış, orta sahada kavgayla değil top kullanarak alt etmişti rakibini. Zaten Tamer Tuna,

Kasımpaşa önünde de Ufuk-Fredy ile benzer bir strateji gütmüştü.

Enteresandır Antalyaspor, Fenerbahçe önüne yetenek dozu yüksek bir merkez orta sahayla çıkarken, sarı-lacivertliler 65’e kadar Jailson-Gustavo ile hedefsiz top şişirme oynadı dün. Eğer forma renklerinden takımları tanımasak, oyun stillerinden zirve için yarışan tarafın Antalyaspor olduğunu sanabilirdik. Fenerbahçe fikstürde Malatyaspor’u takip ediyor. Ve anladığım kadarıyla sarı-lacivertli teknik ekipte hiç kimse Malatya’nın maçlarını izlemiyor(!)

Tabii ki Fenerbahçe’nin dün ilk 1 saatteki kötü görüntüsünü sadece rakip analizi zafiyetiyle açıklamak mümkün değil. Comolli’nin deyimiyle kulüpteki o ‘negatif hava’, takımda da seziliyor. Jailson’un özgüveni sıfırın altında. Dirar çıkarken sağ beke geçen Ozan, 30 saniye sonra değişiklik istiyor. Kruse anlamsızca sol açıkta başlıyor. Takımın bir tane iyisi var, Mehmet Ekici. Bir tane de standardını koruyanı var, Muriç. Fenerbahçe teknik olarak dip yapmış durumda.

JORGE COSTA VE HASAN ALİ KALDIRIM

Mourinho'nun kaptanlık/ liderlik ayrımı hakkındaki sözlerini görmüşsünüzdür: “Liderlik, koluna bant takana geçen bir sihir değildir. Lider liderdir. Doğuştan vardır o özelliği. Porto’da bir kaptanım vardı, ismi Jorge Costa. Bir gün Belenenses’e karşı tek devrede 2-0 mağlup duruma düşmüştük. Soyunma odasına girerken Jorge kolumdan tuttu ve bana iki dakika dışarıda beklememi söyledi. İçeriye girdi, benim halletmem gereken işin çoğunu o halletti. Çıktılar ve o maçı kazandılar. Jorge iki gol attı.” 4 haftalık galibiyetsiz bir serinin ardından Fenerbahçe’yi Antalya’da izlerken aklıma geldi bu röportaj. Fenerbahçe’de ne Hasan’da, ne Ozan’da doğuştan liderlik özelliği var. Emre’nin ne kadar oynayacağı belli değil. Bu takımda doğal liderlik vasfı Muriç’te var (Belki ondan sonra da Kruse’de). Kulübün yerinde olsam ilk yapacağım iş, kaptan değişikliği olurdu.

EN İYİ KADRO İDDİASI

Comolli'nin Ornstein’a verdiği röportajda en dikkat çekici sözlerinden biri de, Fenerbahçe’nin ligin en iyi kadrosuna sahip olduğu iddiası. Belki Comolli bu hesabı, Fenerbahçe’nin tüm futbolcularının market değerlerini alt alta toplayarak yapmıştır, bilemiyorum. Ama ligin en iyi kadrosunu kurmak, sadece market değerleriyle ilgili bir konu değil. Esas önemli husus, doğru kadro mühendisliği. Siz sezona başlarken elinizde tek sol bek varsa ve o da sakatsa, sol/sağ açık oynayabilecek toplam sadece 3 adama (Rodrigues, Deniz, Dirar) sahipseniz, bu işte bir matematik hatası var demektir. Kadroda tam 9 merkez orta saha oyuncusu var (Jailson, Gustavo, Tolga, Tolgay, Emre, Ozan, Ekici, Kruse ve Zajc). İlk 11’de normalde bunların üçünü kullanabilirsiniz ama diğer pozisyonlarınız yetersiz olduğu için dün Kruse’yi sol, Ekici’yi sol açıkta değerlendiriyorsunuz. Comolli keşke bu detayları da anlatsaydı Ornstein’a.

BAŞKAN TRANSFERİ FALETTE

Dün ilk 11’de oynayan Falette’i Yanal da, Comolli de istememişler. Ama başkan istemiş. Falette konusunda yorum yapmak için belki biraz erken ama başkan sanırım şunun farkında değilmiş: Fenerbahçe’nin ilk ihtiyacı bir sol bekti. Sonra bir açık oyuncusu. Belki sonra sıra bir stopere gelebilirdi.

FERDİ KADIOĞLU VE MIHA ZAJC

Dün Fenerbahçe, son 12-13 dakikada oyunun yönünü ve kaderini değiştirebildiyse, bunu iki kenarda Ferdi ve Zajc’ı kullanmasına borçlu. Zaten beraberlik golüne de bu ikili imza attı. Yanal, Türkiye Kupası’nda bu oyunculara şans veriyor. O müsabakalarda başta Ferdi olmak üzere, Zajc ve Mevlüt gayet iyi iş yaptılar. Peki Yanal, neden haftalardır bu futbolcuları görmüyor ve kulübesi boş gibi davranıyor? Enteresan gerçekten





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!