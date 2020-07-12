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Haber Giriş: 12.07.2020 - 06:28,Son Güncelleme:

Biri bu yılın, biri bu yüzyılın en iyisi

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr

Sporda bazı kıyaslamaları yapmak içimden gelmiyor, Muslera da böyle ‘kıyaslar üstü’ bir adam. Sık sık söylüyorum, Süper Lig’de 90’lar Hagi’nin, 2000’ler Alex’in, 2010’lar Muslera’nın yılları oldu diye.

Galatasaray’la kazandığı 14 kupanın birkaçını eve götüreyim, vitrine koyayım dese itiraz edemeyeceğiniz bir adam. Süper Lig’de 21’inci yüzyılın en iyi kalecisi.

TAM BİR 'KAZANAN'

Ancak milli kalecimiz Mert’in de çizgisi çok iyi. Muslera’dan 3 yaş küçük, her geçen sezon gelişiyor, bu yönünü çok seviyorum. Muslera kritik anlarda, karşı karşıyalarda, ceza alanı içinde imkânsız diyeceğin anlarda ortaya çıkan, büyük maçlarda büyüyen, tam bir kazanan. PSG maçında Neymar’ın kısa mesafeden şutunu Muslera ayağıyla çıkarınca Brezilyalı’nın yüz ifadesini çok iyi hatırlıyorum.

ASLAN PAYI MERT'İN

Mert’se özellikle bu yıl bir oyun kurucu kaleci oldu adeta. Başakşehir’in savunmasında topu Mert’e vermek bir mecburi halden bir tercihe dönüştü. Uzun metrajlı mükemmel paslarla onlarca hücum başlattı. Bu sezon Uğurcan da harikaydı ama Başakşehir bugün zirvedeyse aslan payı en az Visca ve Epureanu kadar Mert’in... Süper Lig’de bu kalecilere sahip olduğumuz için şanslıyız bence.

Biri bu yılın, biri bu yüzyılın en iyisi

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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