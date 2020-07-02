Bir takımı legal şikeyle düşürüyorlar

İspanya Futbol Federasyonu’nun kendilerine özgü, FIFA tarafından defalarca uyarılmalarına rağmen değiştirilmeyen bir acayip kuralı, bu sezon bir takımı göz göre küme düşmeye itiyor. Eğer bu sezon transferde yaşanan garipliklerden sonra Leganes düşer, Celta Vigo da ligde kalırsa, bu durum futbol tarihine bence kara bir leke olarak geçecektir. Aslında kâğıt üzerinde her şey normal görünüyor: Eğer bir oyuncu sezon içinde 5 aydan uzun süreli bir sakatlık yaşarsa ve bu konu bir sağlık raporuyla federasyona ispat edilirse, o futbolcunun kulübü ekstra bir transfer yapma hakkı elde ediyor. Ancak kâğıt üzerinde normal görünen bu kuralın olası yan etkileri İspanya Futbol Federasyonu tarafından hesap edilemeyince, belki de görmezden gelinince, mütevazı Leganes Kulübü, olağanüstü bir haksızlığa maruz kaldı maalesef.

BARCELONA, LEGANES İLE TEMAS BİLE KURMADI

Muhakkak biliyorsunuzdur, Barcelona bu sezon içinde iki önemli futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Luis Suarez pandemi fırsatı sayesinde iyileşip geri döndü ancak Ousmane Dembele’nin sezon kapattıran sakatlığı, Barcelona’yı transfer arayışına itti. Katalan Kulübü de Şubat ayı içinde sakatlık evrakını İspanya Futbol Federasyonu’na ibraz ederek bir ekstra transfer hakkı kazandı. Ancak o sırada kış transfer sezonu kapanmıştı. Yani Barcelona’nın (doğal olarak İspanya içinden) yapacağı o transferin yerini, oyuncuyu satacak olan kulübün doldurması mümkün değildi. Barcelona, Leganes’in Danimarkalı santrforu Braithwaite’in serbest kalma bedeli olan 18 milyon Euro’yu bankaya yatırarak, kulübüyle hiçbir temas kurmadan oyuncuyu renklerine kattı. Ocak ayında diğer santrforu En-Nesyri’yi Sevilla’ya satan Leganes şüphesiz ki bu sezonki planlarını Braithwaite üzerine kurmuştu. Nitekim Braithwaite’in ayrıldığı gün olan 20 Şubat’ta kümede kalma hattına sadece 2 puan mesafede olan Leganes, bugün 17’nci Celta Vigo’nun 9 puan gerisinde. Ve kalan 6 maçta bu farkı kapatmak zorunda.

CELTA'DA KALECİ SAKATLANDI, SOL AÇIK NOLITO'YU TRANSFER ETTİLER

Bu olağanüstü haksızlığa bir kademe daha haksızlık ekleyen konu da, Celta Vigo’nun aynı statü saçmalığından faydalanarak Nolito’yu kadrosuna katması oldu. Bu sezon sadece 2 maçta forma giyen yedek kaleci Sergio Alvarez’in sakatlanması üzerine, onun yerine Sevilla’dan sol açık Nolito’yu kadrosuna katan Celta Vigo da şaha kalktı. Nolito takıma katıldıktan sonraki 3 maçta 7 puan toplayan Celta, bir anda küme düşme hattından sıyrıldı ve şu an olağanüstü avantajlı konumda.

2 DETAY EKLENSE...

Esasında her şey usule uygun görünüyor, ama bence bir ‘legal şike’ söz konusu burada. İspanya Futbol Federasyonu, zamanında bu özel transfer maddesine şu iki detayı eklemiş olsa, ligin ayarlarını böyle haksızca bozmayacaktı:

1- Sakatlanan oyuncu bir kaleciyse, yeri ancak bir kaleciyle doldurulabilir.

2- Doğal transfer sezonu dışında yapılan bu özel anlaşmalarda, futbolcunun serbest kalma rakamı devreye sokulamaz. Futbolcu ancak iki kulüp arasındaki mutabakatla yer değiştirebilir.

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN DELEGE YAPISI AKIL DIŞI

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rubiales, FIFA’nın uyarılarına rağmen göz yumdu bu olanlara. İspanya’da önümüzdeki ay bir başkanlık seçimi var ama (Türkiye’ye benzer şekilde) delege yapısı akıl dışı olduğu için koltukta oturanı değiştirmek de hiç kolay değil. Koskoca İspanya Futbol Federasyonu Başkanı’nı sadece 140 delege seçiyor ve aday olmanız için 21 üyenin önerisi gerekiyor. Efsanevi futbolcu Iker Casillas bile çok istemesine rağmen adaylık yarışına giremedi bu sene. Tek aday Rubiales’in 4 yıl daha başkanlık koltuğunda oturacağı kesin gibi.

TÜRKİYE 310 DELEGENİN 126'SI KULÜP YÖNETİCİSİ

Bu arada son bir not: TFF Başkanı’nı da halen 310 civarında delege seçiyor. Bu delegelerin 126’sı Süper Lig kulüplerinin önerdiği aktif yöneticiler. Bir teknik adamın TFF delegesi olması için milli takım çalıştırması, bir futbolcunun 75 kez milli formayı giymesi, bir hakeminse uluslararası bir turnuvada yarı final yönetmesi gerekiyor. Oysa hasbelkader bir Süper Lig kulübü yöneticisiyseniz, Türk futbolunun kaderi sizin elinizde. Türk futbolunun yıllardır neden böyle yönetildiğinin en basit açıklaması bu sanırım.