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HABERLERYazarlar Uğur MELEKE Bir stres yönetimi dersi olarak Katar 2022
Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Bir stres yönetimi dersi olarak Katar 2022

#Dünya Kupası#Katar 2022#FIFA

Arjantin Meksika’yı, Belçika Kanada’yı Hollanda Senegal’i aynı şekilde yendi.

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Aslında her şey her şey Şubat 2022’de Abu Dhabi’de oynanan Chelsea-Palmeiras maçında başladı. Müsabakanın 117’nci dakikasında Chelsea bir penaltı kazandı. 22 yaşındaki Havertz eğer penaltıyı gole çevirirse Chelsea’ye Dünya Kulüpler Kupası’nı kazandıracaktı. Bu riskli işin stresini azaltmak isteyen kaptan Azpilicueta penaltı noktasına doğru gitti. Atışı kullanacakmış gibi topu eline aldı, Palmeiraslı oyuncularla “trash talk” denen tatsız diyaloglara girdi. Gerilimi azalttı. Ve o gerilim bittikten sonra Havertz penaltıyı gole çevirip kupayı kazandırdı Londra ekibine. Bu taktik, tüm Dünya medyasında geniş yer buldu 9 ay önce.

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RENARD YANLIŞ YAPTI

Bu olaydan 9 ay sonra dün Education City Stadı’nda oynanan maçta Suudlar denedi bu taktiği. Takımın penaltıcısı Al Dawsari geride durdu, Feras üstlendi o gerilimi. Ancak bu kez ters tepti bu taktik. Penaltı noktası çevresindeki kaos bitince oraya gelen ve atışı stressiz kullanması beklenen Al dawsari değerlendiremedi bu fırsatı. Ben, Renard’ın bu taktiğinin yanlış olduğunu düşünenlerdenim:

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Zira Havertz genç, Havertz deneyimsiz, Havertz stresli idi. Ancak Al Dawsari takımın hem uluslararası yıldızı, hem de en deneyimlisi. Böyle bir jeste ihtiyacı yoktu bence.

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AKILLI ANLAR YAKALADILAR

Esasında bu kupanın anahtar duygularından biriydi “stres yönetimi”. İlkay’ın Japonya maçındaki penaltıyı gole çevirmesini İngiliz medyası o anda şöyle yorumlamıştı: “Tabii ki kaçırmadılar. Çünkü onlar Almanlar”... Bu kupada çok da iyi oynamadıkları maçlarda stresi iyi yöneten Hollanda Senegal’i, Belçika Kanada’yı, Arjantin Meksika’yı akıllı anlar yakalayarak geçtiler.

MATEMATiKÇiLER VE MÜHENDiSLER

Oysa stres yönetimi konusunda çok başarılı olamayan Amerika Galler önünde, Tunus Avustralya önünde alamadılar hak ettiklerini. Bu da 2030’ların futbolunda teknik ekiplerde eski sporcular kadar mühendisler, psikologlar ve matematikçilerin olacağının kanıtı gibi.

#Dünya Kupası#Katar 2022#FIFA
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