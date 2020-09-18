Bir Marcao başyapıtı

Dolayısıyla Galatasaray’ın dünkü rotasyonlu 11’ini yadırgamamak lazım. Hatta bunu “rotasyonlu” olarak da algılamamak gerek. Yeni yıla kadar hemen hemen her perşembe-pazar maç oynamaya hazırlanan bir takımsanız, artık tüm oyuncularınıza kendilerini “as” olarak hissettirebilmeniz gerek. Fatih Terim’in de çabası bu yönde şu anda.

İLERİ 5’LİNİN 3’Ü KENARDA

Antep karşısında oynayan ileri beşlinin üçü (Feghouli-Falcao-Arda) dün kenarda oturdular, onların yerini alan Babel-Diagne ve Ömer de hiç fena değillerdi doğrusu. Galatasaray 35’le 47 arasındaki bir şok bölüm dışında sahanın mutlak hakimiydi. Ön grup yine bolca yer değiştirerek oynadılar: İkinci resmi maçında ikinci skor katkısını yapan Emre Kılınç bu kez sağ açık başladı, Belhanda çıkınca merkeze geldi. Arda/Emre değişikliğiyle orta sahayı üçleyen isim bu kez Feghouli’ydi. Yani İstanbul ve Bakü’deki 180 dakikadan anlaşılan şu: Terim hem 11’lerini, hem de saha içi görevlendirmeleri bolca değiştirmek istiyor. Emre Kılınç’tan, Arda’dan, Feghouli’den hem çizgide, hem de merkezde faydalanmayı düşünüyor. Bunun da Galatasaray’a ön tarafta daha geniş bir hareket kabiliyeti katacağı kesin.





OFANSIN KRİTİK ADAMI

Diagne'nin iki golle, Emre’nin harika bir asistle isimlerini tabelaya yazdırdıkları dünün kahramanının bir savunmacı olmasıysa enteresan. Galatasaray’ın 24 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao, her geçen gün gelişiyor, her geçen gün büyüyor. Dün de Galatasaray ofansının aslında en kritik adamı Marcao’ydu, zira hücuma çıkarken topu öyle iyi kullanıyor ki, kalan tüm arkadaşlarını 10’ar metre öne itiyor Brezilyalı. Kendisi de bir libero olan Terim’in Vedat İnceefe, Fatih Akyel, Ozan Kabak gibilerinin gelişiminde önemli katkısı vardı. Marcao’daki gelişimde de izlerini hissedebiliyorsunuz hocasının.