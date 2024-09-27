Bir lunapark treninin içinde gibi

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Aslında Premier Lig ekibi Brighton’la sahipleri aynıydı ama UEFA regülasyonları sebebiyle dâhi patron Tony Bloom artık arka plandan yönetiyor Union SG’yi. Dört sezondur her sene büyük takımlara (Boniface, Nilsson, Deniz Ündav, Puertas gibi) bir-iki star satıyor, yerine 19-20’lik yıldız adayları koyuyorlar. Mesela 20’lik Hırvat forvet Ivanovic dün fişek gibi oynadı. Yıldız ışığı var çocukta. Ayrıca 2004’lü Sadiki ve Khalaili de etkileyici gençler.

UNION BU SEZON SALLANTIDA

Union takımı hem sürekli deneyimli yıldızlarını, hem de hocalarını ihraç ettiği için bu sezon sallantıda. Son iki teknik adamları Blessin St.Pauli’ye, Geraerts de Schalke’ye gitmişlerdi. Şu anda görevde olan ve ilk kez bir A takım çalıştıran 37’lik Pocognoli’nin zamana ihtiyacı var elbette.

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MOURINHO FARK YARATAMADI

Mourinho, dün karşılaştığı meslektaşından hem yaş, hem mesleki deneyim olarak bir çeyrek yüzyıl ileride. Ancak dün futbol olarak öyle bir fark yaratamadı Mourinho. Fenerbahçe’nin takım boyu hâlâ çok uzun. Mourinho’nun böyle bir fırsat varken savunmada geçen sezonun asları Djiku-Becao ikilisini denemesini beklerdim. Zira o ikili, top hücumdayken orta çizgiye basıyorlardı. Bu haliyle Fenerbahçe çok fazla gelgite izin veriyor, adeta lunaparkta bir hız treninde gibi. Maç içinde çok yükseğe çıkılan anlar oluyor ama çok hızlı düşüşler de söz konusu. Dün ilk 11 fırsatı bulanlardan En-Nesyri çok kaçırdı ama en sonunda Mac Allister’ı attırdı. İrfan Can sahada olduğunda duran toplar daha etkili kullanılıyor. Amrabat da çalışkan ve arzuluydu.

15-16 PUAN İLK 8 İÇİN YETERLİ OLACAK GİBİ

Avrupa Ligi’nde yepyeni bir formatla karşı karşıya olduğumuz için neticeyle ilgili sağlıklı fikir yürütmek güç. Ancak bilimsel çalışmalar 15-16 puanın ilk sekiz ve direkt terfi için yeterli geleceğini öngörüyor. Play-off turuna kalmak (yani ilk 24) için de 10- 11 puan barajı hesaplanıyor. Takım sayısı çok, maç sayısı az olduğu için birçok ekip aynı puanla ligi bitirecek, averaj de kritik bir rol oynayacak sıralamada.