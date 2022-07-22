Bir kadro mühendisliği dersi olarak Trabzonspor

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Trabzonspor’u birçok açıdan olumlu veya olumsuz eleştirebiliriz ama bir kategoride ortaya koydukları performansla kesinlikle alkışı hak ediyorlar: Kadro planlaması... Geçen yaz Hamsik, Peres, Dorukhan, Denswil, Siopis ve Cornelius takviyeleriyle şampiyonluğun temellerini atmışlardı. Kışın iki pozisyondaki kritik eksiklerini Visca ve Puchacz’la doldurup 12’den vurdular. Bu yaz da Trezeguet, Larsen ve Eren takviyeleri olumlu. Stoper transferinde de isabet kaydederlerse Trabzon sezona yine hazır giriyor diyebiliriz.

AVCI SEZON ORTASINDA GELDİ AMA BUNU 2021-22 İÇİN FIRSATA ÇEVİRDİ

Sezon ortası teknik direktör değişikliğine doğal olarak hep şüpheyle bakarız ama bazı durumlarda o zamanlama size mükemmel bir fırsat olarak dönebilir. Abdullah Avcı, Trabzon’a 2020-21’in ortasında geldi ama o sezonu 2021-22’nin hazırlık süreci olarak kullandı. Kulübü ve takımı tanıdı, oyuncu listesine tam anlamıyla hakim oldu, eksikleri tespit etti. Ve daha Nisan-Mayıs aylarında yeni sezon transferlerini büyük ölçüde halletti. Neredeyse tam kadro bir yaz hazırlık kampı geçirip 2021- 22’ye en hazır takım olarak girdi Trabzonspor. Zaten bunun ödülünü de ilk devreyi açık farkla lider kapatıp fişi çekerek aldı bordo mavili ekip.

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SİVAS İLE SÜPER KUPA MAÇI HAZIRLIK DÖNEMİNİN KARNESİ GİBİ OLACAK

2022-23 öncesinde de Trabzon kampındaki amaç o. Takımdan Nwakaeme ve Puchacz gibi ana arterler ayrıldı ama transferde yine hızlı davranarak o bölgelere Trezeguet-Eren takviyeleri yapıldı. Danimarkalı sağ bek Larsen de kampa hazır gelmiş, hazırlık maçlarında gayet fit göründü. Üstelik bu sezon Trabzon’un önemli bir avantajı da var, sezonu çok erken açmayacaklar. Sivasspor’la Süper Kupa sınavı hazırlık döneminin karnesi hüviyetinde olacak, ardından 5 Ağustos’ta Süper Lig, 16 Ağustos’ta da Avrupa macerasına başlayacakları için daha rahatlar bu sezon.

BU SEZON AYNI ZAMANDA DÖNÜŞÜM FIRSATI

Tabii ki Trabzon’un 2022-23 hikayesini ele alırken as kadrodaki bazı pozisyonların bir miktar yaşlandığını ve genç alternatifler yaratılması gerektiğini de unutmamak gerek. Sağ bek Larsen ve stoper Hugo 31, Hamsik 35, Visca 32, Djaniny 31 yaşındalar. Trabzon’un bereketli bir özkaynak düzeni var, ayrıca son dönemde kadroya bolca da genç oyuncu takviyesi yapıldı. Bunların içinden kaleci Muhammet Tepe, stoperler Ahmetcan ve Taha, hazırlık maçlarında sağ bekte şans bulan Hakan Yeşil, orta saha oyuncuları Doğucan ve Kerem, santrfor Emrehan öne çıkanlar...

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HAKAN YEŞİL, LARSEN'İ YEDEKLEDİ

Ben hazırlık maçlarındaki performansıyla Bursaspor’dan transfer edilen Taha Altıkardeş’i beğendim. Ahmetcan Kaplan da geçen sezon başladığı parıltılı hikayesini sürdürecek gibi görünüyor. 1461 Trabzon saflarından Trabzonspor’a katılan orta saha oyuncusu Hakan Yeşil de istekli, enerjik. Türkiye U21 milli takımının da geniş kadrosunda yer alan Hakan, hazırlık maçlarında sağ bek Larsen’i yedekledi. Coşkulu performansıyla dikkat çekenlerden biriydi o da.

KAMPIN EN HAZIRI: DJANINY'DEN 'İŞİN ZOR' MESAJI

MTK maçında ikinci devre oyuna girdi, ne kadar hazır olduğunu hissettirdi zaten. Slovacko maçına 11’de başladı, modern bir santrfor performansı gösterdi yine. Gezdi, dolaştı, stoperleri yıprattı, Kouassi’nin iki harika golünün asistlerini yaptı. Elbette elde Cornelius var ama Djaniny, Danimarkalı’nın formayı almasının o kadar da kolay olmayacağının sinyallerini veriyor.

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EN İYİ TRANSFER: EREN AS SOL BEK OLACAK GİBİ

Genç sol bek, belli ki adaptasyon süreci diye bir şey duymamış! Trabzon günlerine Kasımpaşa’da bıraktığı yerden başladı. MTK maçında sol kanadı koridora çevirdi, Yusuf’a asist yaptı. Slovacko maçına da ilk 11’de başladı ve Kouassi’nin ilk golünde yaptığı bindirmeyle yine pozisyonun çok önemli bir parçası oldu. Bu iki maçtaki görüntüsüyle Eren, Trabzon’un yeni sezonda as sol beki olacak gibi.

EN İYİ ALTERNATİF: KOUASSI 2022'NİN ACISINI ÇIKARACAK

Kouassi’nin Türkiye hikayesi karmaşık başlamıştı. Hazır bir takıma devre arası katılmak zor. Afrika Kupası ve sakatlık eklenince, geçen sezon kendini çok gösteremedi. Bu yıl belli ki bunun acısını çıkarmak istiyor, Avcı da ona güveniyor. İlk iki hazırlık maçında ilk 11’de başladı ve Slovacko’ya iki gol atıp özgüven depoladı. Hem Trezeguet hem de santrforların ciddi alternatifi olarak giriyor sezona

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KAMPIN YILDIZI: MUHAMMET'İN GELECEĞİ PARLAK

Trabzon’un yerli kaleci geliştirme alışkanlığı sürüyor; Tolgalar, Onurlar, Uğurcanlar sonrası şimdi de spotlar Muhammet Taha Tepe’ye çevriliyor. Erce’nin ayrılığı sonrası ikinci kaleci transferinde kararsızlık söz konusuydu ama Muhammet iki hazırlık maçındaki performansla kara bulutları dağıttı. Fiziği çok iyi. Refleksleri, dinamizmi, enerjisi iyi. Geleceği parlak

KAMPIN EKİĞİ: SAĞ STOPER ARANIYOR

Trabzonspor’un geçen sezon şampiyonluk yolculuğunda özellikle iki mevkide yaşadığı sıkıntılar dikkat çekiciydi. Abdullah Avcı zaten sol bekte 8 farklı oyuncu kullandığının altını çizmişti. Savunmanın göbeğinde de peş peşe yaşanan sakatlık problemleri çok baş ağrıttı bordo mavililerde. Halen Hugo’nun yanında Ahmetcan, Taha ve Hüseyin deneniyor. Elde Denswil de var. Ama Trabzon’un bir stoper transferi daha yapacağı aşikar.

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