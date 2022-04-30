Bir 0-0 ustası olarak Rossi

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Maçın teknik-taktik analizini yapmadan önce çarpıcı bir detayın altını çizmek gerekiyor sanırım: Rossi bir 0-0 ustası. Bu yıl Süper Lig’de 6’sı gol, 8’i asist olmak üzere toplam 14 skor katkısı var. Bu 14 katkının 9’unda 0-0 sürmekte olan maçları 1-0’a taşımış. Üstelik bu katkıların neredeyse hepsi ilk yarım saatte gelmiş... 2’nci dakikada Giresun, 3’üncü dakikada Trabzon, dün 5’te Antep, 6’da Kasımpaşa, geçen hafta 9’da Rize, 16’da yine Kasımpaşa, 17’de Hatay, 26’da Alanya maçlarında 0-0’lık dengeyi onun golü ya da asisti bozmuş. O yüzden Uruguaylı sol açığın yaptığı 14 gol katkısı, göründüğünden çok daha anlamlı. Çok daha etkili.

FENERBAHÇE HER ZAMANKi GiBi SAĞ KANATTA ÇOK ETKiLiYDi

Dün 5’teki Rossi, 62’deki Serdar Dursun golleri dahil son bir aydır Fenerbahçe’de değişmeyen bir şey var: Sağ kanatta kalabalıklaşıyorlar.

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O kalabalıkla bir dengesizlik yaratıyorlar ve muhakkak oradan bir şey üretiyorlar. Geçtiğimiz hafta Rize maçında 1 ve 4’üncü gollerle, iki ve üçüncü golleri getiren penaltıların oluşumu sağ kanat organizasyonlarından gelmişti. Bu hafta oyuncular değişti ama alışkanlık değişmedi. İlk golde sağ bek Nazım Sangare asisti yaptı, Diego Rossi sağdan bir koşuyla golü yaptı.

İkinci golde de sağdan İrfan-Mert-Serdar Dursun organizasyonu gördük yine. Fenerbahçe haftalardır sağ kanattan benzer organizasyonlarla benzer goller atmasına rağmen ne Torrent’in, ne Bülent Korkmaz’ın, ne de Erol Bulut’un bu konuya çalıştıklarına dair bir his yaşamadım ben.

iSMAiL KARTAL iLE EROL BULUT ARASINDAKi FARK ORTAYA ÇIKTI

Dünün bir başka enteresan detayı da son iki yılda görev yapan iki eski Fenerbahçe futbolcusu ve hocasının kamuoyunda bıraktığı farklı izleri karşılaştırma fırsatı bulmamızdı. Erol Bulut Fenerbahçe’yi, aynen Pereira gibi bir fırsat futboluna mahkûm etmişti. Oysa İsmail Kartal ve Emre Belözoğlu, bu iki hocanın ardından göreve gelip futbolcuların bileklerindeki zincirleri çözdüler ve rotayı pozitif futbola çevirdiler.

Sanırım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi konvansiyonel büyüklerin de hak ettiği strateji bu. Önlem alan değil, önlem aldıran... Bekleyen değil, arayan, deneyen, zorlayan futbol.