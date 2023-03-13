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Uğur Meleke
Uğur Meleke
Uğur MelekeYazarın Tüm Yazıları

Beşiktaş’ta sezonun en kritik 3 puanı

#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig

Türk futbolu, otuz yıl sonra ilk kez Avrupa 20’nciliğine düşmesinin bedelini önümüzdeki Temmuz’da ödeyecek.

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Evet, bu sezon Avrupa’da gayet iyi performanslar gösterdik, 12’nci basamağa çıktık. Ancak o iyi performansların ödülünü ancak 2024-25’te alacağız. Bu sezon sonu Avrupa’ya yalnızca 4 temsilci gönderebiliyoruz. Ve her biri ikişer-üçer ön eleme turu oynayacaklar.

AVRUPA’YA 3 BiLET

Tabii ki 19 takımla başlayan bir ligde sadece ilk üç sıranın Avrupa bileti anlamına gelmesi biraz absürt. Normalde takım sayımızı azaltmamız gerekirken, tam aksine lig çeşitli sebeplerle kalabalıklaştı. Bu sene Avrupa’ya sadece ligin ilk üçü ve kupa galibi gidecekler. Dolayısıyla şu anda sadece tek cephede Avrupa Konferans Ligi bileti mücadelesi veren Beşiktaş için ligin belki de en kritik haftası buydu.

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GÜNEŞ AYNI 11’LE

Beşiktaş’ın bu kritik haftasında rüzgâr da biraz siyah-beyazlıların lehineydi: Güneş, 4 yeni transferiyle iyi oyun ortaya koydukları Ankaragücü 11’ini aynen Başakşehir karşısına çıkardı. Yavaş yavaş telepati geliştiren bir takımdan söz edebiliriz pekala.

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KIRMIZI FAKTÖRÜ

Belözoğlu ise hafta içi Gent’te oynayan 6 oyuncusunu değiştirdi zira Çarşamba kulüp tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacaklar. Tüm bu farklılıkların üzerine bir de Januzaj’ın kırmızısı eklenince Beşiktaş için beklenenden daha kolay geçti bu fikstür.

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3 iSiM BAŞROLDE

Siyah beyazlıların iki haftalık dönüşümünde başrolleri Aboubakar, Amir ve Masuaku’ya verebiliriz rahatlıkla. Duran toplarda Hadziahmetovic’le daha etkili bir Beşiktaş seyrediyoruz. Siyah-beyazlıların anlamlı hücumlarının yarısında zaten Masuaku bindirmeleri vardı, bu etkili oyununu bir de golle süsledi başarılı sol bek.

#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig
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