SÃ¼per Ligâ€™de yeni bir Ã§aÄŸ yaÅŸÄ±yoruz aslÄ±nda. Son 3 sezonda hiÃ§bir takÄ±m 2,05 puan ortalamasÄ±nÄ± geÃ§emiyor. Ã–nce Galatasaray, sonra BaÅŸakÅŸehir 69â€™ar puanla ÅŸampiyon oldular.

Ki bu sayÄ±, 18 takÄ±mlÄ± dÃ¶nemin en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ydÃ¼. GeÃ§en sezon da BeÅŸiktaÅŸâ€™a 2,05 puan ortalamasÄ± ÅŸampiyonluk iÃ§in yetti. Bir kÄ±yas yapmak gerekirse, Lucescuâ€™nun yÃ¼zÃ¼ncÃ¼ yÄ±lda puan ortalamasÄ± 2,50 idi. SÃ¼per Ligâ€™in bu â€˜herkesin herkesi yenebildiÄŸiâ€™ yeni dÃ¼zeni de, sanÄ±rÄ±m BeÅŸiktaÅŸâ€™a bu sezon iki cephede gÃ¼Ã§lÃ¼ mÃ¼cadele etme imkanÄ± tanÄ±r.

GeÃ§en yÄ±l PAOK ve Rio Ave sÃ¼reci bir kabustu, transferler tamamlanmamÄ±ÅŸtÄ± ve BeÅŸiktaÅŸ Ã§ok acÄ± bir ÅŸekilde veda etmiÅŸti Avrupaâ€™ya. Bu sezon Åžampiyonlar Ligiâ€™ne bir oyun hafÄ±zasÄ±yla giriyorlar, Ã¼stelik transfer dÃ¶nemi de bitmiÅŸ olacaÄŸÄ± iÃ§in bu kez siyah beyazlÄ±larÄ±n yolculuÄŸu ÅŸÃ¼phesiz ki farklÄ± olacak.

Alex Teixeira, Sergen YalÃ§Ä±nâ€™Ä±n tam aradÄ±ÄŸÄ± futbolcuÂ

Rachid Ghezzal ve Alex Teixeiraâ€™nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ben Ã§ok daha renkli ve yaratÄ±cÄ± bir BeÅŸiktaÅŸ izleyeceÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Teixeira, Shakhtar Donetskâ€™le her Åžampiyonlar Ligi sezonuna 3-4 gol sÄ±ÄŸdÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Real Madrid, Juventus, Chelsea gibi devleri dahi boÅŸ geÃ§memiÅŸti. Ondan Ã¶nemli gol ve asist katkÄ±sÄ± bekliyorum Åžampiyonlar Ligiâ€™nde.

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n geÃ§en yÄ±lki kadrosunun birkaÃ§ temel eksiÄŸi vardÄ±: Birincisi, Sergen YalÃ§Ä±n, Atiba-Josef ikilisinin yanÄ±na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ orta saha oyuncusunu bir tÃ¼rlÃ¼ bulamamasÄ±ydÄ±. Adem Ljajicâ€™i denedi, olmadÄ±. OÄŸuzhan Ã–zyakupâ€™u zorladÄ±, olmadÄ±.

Dorukhan TokÃ¶z, Necip Uysal, Bernard Mensah, hiÃ§biri tam olarak oturmadÄ± oraya.

Sergen Hoca ligin sonunda GÃ¶khan TÃ¶reâ€™yi dahi kullandÄ± orada. Alex Teixeira, tam da Sergen Hocaâ€™nÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± isim. 2016â€™da Shakhtarâ€™dan Ã‡inâ€™e gitmeseydi rotasÄ± kesinlikle Premier Lig olacaktÄ± Alexâ€™in.

DOUGLAS NEDEN KAZANILAMADI?

GeÃ§en sezonun bir baÅŸka eksiÄŸi kulÃ¼bede Valentin rosierâ€™nin alternatifinin olmamasÄ±ydÄ±. rosier Ã§ok yÃ¼rekli ve gÃ¼venilir bir isim. Ancak bir ÅŸanssÄ±zlÄ±kta o bÃ¶lgenin alternatifinin Necip Uysal olmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼.

Sergen Hoca, Douglasâ€™Ä± kadroda dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸine gÃ¶re muhakkak ki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda bir eksiklik gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼r ama ÅŸunu kendi kendime sormadan da edemiyorum: Sivassporâ€™da o kadar istikrarlÄ± ve disiplinli oynayan Douglasâ€™Ä± BeÅŸiktaÅŸ neden bir tÃ¼rlÃ¼ kazanamadÄ±?

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ABOUBAKARâ€™SIZ TAÃ‡ ATIÅžLARI BÄ°LE DEÄžÄ°ÅžECEKÂ

BeÅŸiktaÅŸ, geÃ§en sezon ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ± iÃ§inde taÃ§ atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± en verimli kullanan takÄ±mdÄ±. Bekler birÃ§ok tacÄ± havaya deÄŸil, yere-ayaÄŸa atabildiler Ã§Ã¼nkÃ¼ Aboubakar hep oradaydÄ±.

BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n geÃ§en sezonun son bir ayÄ±na nispeten rahat girip, ÅŸampiyonluÄŸu averaja bÄ±rakmasÄ±ndaki 1 numaralÄ± sebebin Vincent Aboubakar olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ben. Zira Aboubakar sadece bir bitirici deÄŸil, aynÄ± zamanda takÄ±mÄ±n oyun akÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da etkileyen Ã§ok Ã¶nemli bir etmendi. Futbolda taÃ§ atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n neticeye sanÄ±lanÄ±n Ã¼zerinde bir etkisi var, BeÅŸiktaÅŸ da geÃ§en sezonun ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÃ§Ä±larÄ± iÃ§inde taÃ§ atÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± en verimli kullanan takÄ±mdÄ±. Bekler birÃ§ok tacÄ± havaya (yÃ¼zde elli elliye) deÄŸil, yere-ayaÄŸa atabildiler Ã§Ã¼nkÃ¼ Aboubakar hep oradaydÄ±. AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ geÃ§en sezon SÃ¼per Ligâ€™de attÄ±ÄŸÄ± ÅŸutlarÄ±n %20,6â€™sÄ±nÄ± gole Ã§evirdi ki bu alanda da liderler. Bu sezon BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n alacaÄŸÄ± santrforun da Aboubakar gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ ve takÄ±mdaÅŸ olmasÄ± lazÄ±m, aynÄ± oyunu sÃ¼rdÃ¼rebilmek iÃ§in.

BATSHUAYi DAHA Ä°YÄ° BÄ°R SEÃ‡ENEKÂ

DÃ¼nkÃ¼ gazetelerde Diego Costa ve Batshuayi isimlerini okudum. Santrfor tipolojisi olarak tabii ki Diego Costa, Aboubakar tarzÄ± iÅŸleri yapmaya daha yatkÄ±n. Ama Batshuayi de daha genÃ§ ve bu oyuncunun son sahibi siz olmayabilirsiniz, bir sÃ¼re sonra markette deÄŸerlendirebilirsiniz. Euro 2020â€™de BelÃ§ika kadrosunda yer alan 28 yaÅŸÄ±nda bir oyuncuyu getirmek, orta vadede daha mantÄ±klÄ± bir hamle gibi duruyor.

CORNELÄ°US TRABZON Ä°Ã‡Ä°N DOÄžRU Ä°SÄ°MÂ

Bordo mavililerin yeni transferinin ciddi bir Serie A tecrÃ¼besi var, Danimarkaâ€™nÄ±n EURO 2020â€™deki yarÄ± final yolculuÄŸunda payÄ± vardÄ±. Trabzonspor geÃ§en sezon Ã§ok az kafa golÃ¼ atmÄ±ÅŸtÄ±. 1.94â€™lÃ¼k Corneliusâ€™un takÄ±ma katÄ±lmasÄ±yla beraber kenar orta sayÄ±sÄ± ve verimliliÄŸi de yÃ¼kselecektir.

Trabzonspor bu sezon transferde â€˜kÄ±sa vadeli Ã§Ã¶zÃ¼mâ€™ stratejisi izledi. TakÄ±mÄ±n zaten ana iskeletinin yaÅŸ ortalamasÄ± Ã§ok yÃ¼ksek deÄŸil. Beklere, orta sahaya, saÄŸ kanada ve santrfora deneyimli isimler alÄ±p, son yÄ±llarda kronikleÅŸen â€˜sonunu getirememeâ€™ sorununu Ã§Ã¶zmek istiyorlar. Hamsik, Gervinho ve Bruno peres, bu doÄŸrultuda yapÄ±lan transferler.

Djaniny Ã§ok yÃ¼rekli bir oyuncu. Ama Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ olduÄŸu dikkate alÄ±nÄ±rsa pekalÃ¢ ikinci santrfor olarak da, kanatta da deÄŸerlendirilebilir. Transferi yapÄ±lan Cornelius da Trabzonâ€™un oyununda eksik olan parÃ§ayÄ± tamamlayabilecek bir isim.

Ciddi bir Serie A tecrÃ¼besi var, Danimarkaâ€™nÄ±n EURO 2020â€™deki yarÄ± final yolculuÄŸunda payÄ± vardÄ±. Bordo mavililer geÃ§en sezon Ã§ok az kafa golÃ¼ atmÄ±ÅŸlardÄ±, Corneliusâ€™la kenar ortasÄ± sayÄ±sÄ± da, verimliliÄŸi de yÃ¼kselecektir ÅŸÃ¼phesiz. Ancak tabii ki kadroya 1,94â€™lÃ¼k dev bir santrfor katÄ±yorsanÄ±z, beklerinizin hÃ¼cum katkÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rmanÄ±z lazÄ±m.

Pereira-Novak ayrÄ±ldÄ±ktan sonra Trabzonsporâ€™un o bÃ¶lgeye direkt oynayacak takviyeler yapma gerekliliÄŸi ortadaydÄ±. peres takviyesi yerinde. Kadroya o kalibrede bir bek daha katÄ±lmasÄ± isabetli olacaktÄ±r.

HER MAÃ‡ HAYATIMIZDAN 44 DAKÄ°KA Ã‡ALIYORÂ

GeÃ§en sezon SÃ¼per Ligâ€™de topun oyun dÄ±ÅŸÄ± sÃ¼resi ortalama 44 dakika. Bu sÃ¼re Bundesligaâ€™da 38, Serie Aâ€™da 39, Premier Ligâ€™de 40 dakika...

Ben yÄ±llardÄ±r SÃ¼per Ligâ€™de oyunun Ã§ok fazla durduÄŸunu ve topun Ã§ok az oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederim; hep de buna karÅŸÄ± argÃ¼man olarak topun oyunda kalma sÃ¼resinin bÃ¼yÃ¼k liglere Ã§ok yakÄ±n olduÄŸunu getirirler. Evet gerÃ§ekten de topun oyunda kalma sÃ¼resi ortalamalarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda SÃ¼per Lig, beÅŸ bÃ¼yÃ¼k ligden Ã§ok farklÄ± deÄŸil.

GeÃ§en sezon top her maÃ§ta ortalama 54 dakika 57 saniye oyunda kalmÄ±ÅŸ. Ancak bu karÅŸÄ± argÃ¼man sahipleri basit bir detayÄ± gÃ¶zden kaÃ§Ä±rÄ±yorlar: SÃ¼per Ligâ€™de maÃ§lar Ã§ok fazla uzuyor. GeÃ§en sene her maÃ§ ortalama 9 dakika uzamÄ±ÅŸ. Bu da topun oyunda kalma istatistiÄŸini ÅŸiÅŸiren bir detay.

GeÃ§en sezon SÃ¼per Ligâ€™de topun oyun dÄ±ÅŸÄ± sÃ¼resi ortalama yaklaÅŸÄ±k 44 dakika. Bu sÃ¼re Åžampiyonlar Ligiâ€™nde 36, Bundesligaâ€™da 38, Serie Aâ€™da 39, Premier Ligâ€™de 40 dakika seviyesinde. Zaten esas mesele de bu: Bir SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ± izlediÄŸinizde hayatÄ±nÄ±zdan ortalama 44 dakika Ã§alÄ±nÄ±yor. Ekrana yaklaÅŸÄ±k 100 dakika bakÄ±yorsunuz, ama bunun 44â€™Ã¼nde top oynanmÄ±yor. BasbayaÄŸÄ± hÄ±rsÄ±zlÄ±k bu. Siz o kaybettiÄŸiniz sÃ¼rede iki bÃ¶lÃ¼m komedi dizisi izleyebilirsiniz halbuki!

SÃ¼per Ligâ€™le ilgili bir baÅŸka korkutucu veri de, her maÃ§Ä±n ortalama 99,9 kere durmasÄ±. Bu sayÄ±, Åžampiyonlar Ligi ve Premier Ligâ€™de 91 seviyesinde.

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