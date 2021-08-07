Beşiktaş’a Sarri’nin Kante’si lüks

Adana’da sıcak havaya ve hemen her kararı istikrarlı biçimde yanlış olan hakeme rağmen sıkı bir hazırlık maçı izledik. Öncelikle Aybaba’yı tebrik etmek lazım, sezona diri ve dinamik bir takımla giriyor. Balotelli ve Belhanda dahil herkes fiziksel olarak hazır görünüyor. Savunmanın patronu Rassoul kaldığı yerden devam ediyor, Gökhan-Sinan da merkezde güçlülerdi. Sonradan giren Ezeh ve Asombalonga da çok hareketli bir görüntü çizdiler.

YETENEK VE OYUN PARALEL

Beşiktaş’ı tabii ki ideal ileri üçlüsünün hiçbiri sahada değilken ölçümlemek kolay değil. Üstelik ilk 60 dakika Necip, bir süre de Mehmet stoper rolündelerdi.

Güven, ismiyle müsemma gözükmüyor, son derece güvensiz. Utku yine basit hatalar yaptı. Ama bence dünün en önemli detayı şuydu: Beşiktaş orta sahasında yetenekli oyuncu sayısı artınca oyun da artıyor. Maça ön liberoda Mehmet başladı, Josef sağ iç rolündeydi. Josef bir bakıma Sarri’nin Kante’si gibi oynadı yani. Ancak son yarım saatte oyuna Salih dahil olduktan sonra daha akışkan göründü Beşiktaş orta sahası. Tabii ki merkeze Teixeira geldiğinde ayarlar doğal olarak değişir, ancak Sergen Hoca’nın Necip-Mehmet-Josef üçlüsünün yalnızca birini 11’de kullanması daha efektif bir oyun vaat ediyor bence.

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