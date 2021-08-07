MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıBeşiktaş’a Sarri’nin Kante’si lüks
GeriUğur MELEKE Beşiktaş’a Sarri’nin Kante’si lüks
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 07.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Beşiktaş’a Sarri’nin Kante’si lüks

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Beşiktaş’a Sarri’nin Kante’si lüks

Merkeze Teixeira geldiği zaman, oyunun ayarlarında da değişim yaşanacak.

Adana’da sıcak havaya ve hemen her kararı istikrarlı biçimde yanlış olan hakeme rağmen sıkı bir hazırlık maçı izledik. Öncelikle Aybaba’yı tebrik etmek lazım, sezona diri ve dinamik bir takımla giriyor. Balotelli ve Belhanda dahil herkes fiziksel olarak hazır görünüyor. Savunmanın patronu Rassoul kaldığı yerden devam ediyor, Gökhan-Sinan da merkezde güçlülerdi. Sonradan giren Ezeh ve Asombalonga da çok hareketli bir görüntü çizdiler.

YETENEK VE OYUN PARALEL 

Beşiktaş’ı tabii ki ideal ileri üçlüsünün hiçbiri sahada değilken ölçümlemek kolay değil. Üstelik ilk 60 dakika Necip, bir süre de Mehmet stoper rolündelerdi.

Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş / Maç sonucu ve özeti
Adana Demirspor 1-1 Beşiktaş / Maç sonucu ve özeti

Güven, ismiyle müsemma gözükmüyor, son derece güvensiz. Utku yine basit hatalar yaptı. Ama bence dünün en önemli detayı şuydu: Beşiktaş orta sahasında yetenekli oyuncu sayısı artınca oyun da artıyor. Maça ön liberoda Mehmet başladı, Josef sağ iç rolündeydi. Josef bir bakıma Sarri’nin Kante’si gibi oynadı yani. Ancak son yarım saatte oyuna Salih dahil olduktan sonra daha akışkan göründü Beşiktaş orta sahası. Tabii ki merkeze Teixeira geldiğinde ayarlar doğal olarak değişir, ancak Sergen Hoca’nın Necip-Mehmet-Josef üçlüsünün yalnızca birini 11’de kullanması daha efektif bir oyun vaat ediyor bence.

Lionel Messi transferinde çılgın iddia PSG ve 1 milyon Euro...
Lionel Messi transferinde çılgın iddia! PSG ve 1 milyon Euro...

Beşiktaş’a Sarri’nin Kante’si lüks

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
ABD Fransa basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tokyo 2020 ABD-Fransa final maçı için nefesler tutuldu!
Alberto Cerri kimdir, nereli, kaç yaşında? Alberto Cerri hangi takımlarda oynadı?
ABD Fransa basketbol maçı ne zaman? Olimpiyat Oyunları erkekler basketbol final tarihi belli oldu!
Karete kata nedir?