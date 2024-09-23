Beşiktaş’a Ajax, Eintracht Frankfurt ve Lyon mesajı

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Süper Lig’in 3 büyük İstanbullu’su bu sene kaliteli kadrolar kurdular. Sezona yüksek viteste başladılar. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe üçlüsünün, ligde derbiler dışındaki maçlarda kaybettikleri puan toplamı sadece 2.

Geçen sezonun Alanya, Kasımpaşa, Sivas, Rize gibi baş altı takımları da bu yıla pek iyi start vermeyince, 3 büyük İstanbullu’yla diğerleri arasındaki mesafe arttı ilk 6 haftada. Arda Turan’ın Eyüpspor’u, Samsun ve Başakşehir’le beraber bu mesafeyi en fazla zorlayan takımlardan biri. Dün Dolmabahçe’ye namağlup geldiler. Bodrum maçındaki kısa periyot dışında hiç geriye düşmemişlerdi. Ve Trabzon karşısında dahi ana planlarından, toptan, denemekten vazgeçmemişlerdi. Dün Beşiktaş’a karşı da maça iyi başladılar. Özellikle ilk 20 dakika hücum presle siyah beyazlıları zorladılar. Thiam ve Saiz’le gole yaklaştılar. 20’den sonra belki Beşiktaş’ın kaliteli ayakları devreye girdi, alanlarına gömülmeye başladılar ancak ceplerindeki hızlı çıkış silahıyla oldukça zorladılar ev sahibini.

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ALTERNATiF ÇÖZÜMLER ŞART

Beşiktaş bu sezon oynadığı 8 resmi maçta da ilk yarılarda gol buldu. Bu 8 maçın 6’sında iki farka da ulaştı. Ancak önlerinde Ajax, Eintracht, Lyon içeren bir fikstür var.

Dün Eyüp’ün gerek önde baskıyla, gerek hızlı çıkışlarla Beşiktaş’ı zorlaması belki de siyah beyazlılar için olumlu. Zira Almanlar-Fransızlar da önde baskı yapacak size. Ve bu baskıya karşı da alternatif çözümler üretmelisiniz.

BÜYÜK MAÇLAR iÇiN UYARI

Dün olduğu gibi Rafa ya da İmmobile’nin şapkadan tavşan çıkarmadığı günler de yaşanacak. Eyüp maçında bölüm bölüm yaşanan zorluğu, yakın gelecekteki büyük maçlar için bir uyarı olarak ele almalı Van Bronckhorst.