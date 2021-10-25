Beşiktaş sette Galatasaray geçişte usta

Oyun sistemleri nedir?

Golleri nasıl atıyorlar?

Anahtar isimler kimler?

En büyük zaafları ne?

Nasıl bir derbi olacak?

Sergen Yalçın, Ocak 2020’de Beşiktaş’ı devraldığından beri ana planını oturtma üzerine yaptı tüm hamlelerini. Bu sezon da özellikle iç sahada bu planı uygulama çabaları sürüyor. Geriden, özellikle Welinton üzerinden pasla çıkıyorlar. Stoperleriyle beraber oyunu rakip yarı sahada kurmaya çalışıyorlar. Sergen Hoca, orta sahayı maksimum yaratıcı oyuncuyla oluşturma uğraşında. Bunun ödülünü geçen sezonki şampiyonlukla aldılar. Bu sezon da yerleşik hücumdan buldukları 13 golle lig lideri. Ancak bu oyunun bir bedeli de olabiliyor şüphesiz: Sporting’in yaptığı gibi geçiş hücumlarına karşı bir geçirgenlik de oluşabiliyor siyah beyazlı orta sahada. Eğer bugün de Galatasaray’a karşı aynen Sporting maçında yaptıkları gibi bir orta saha kurarlarsa bunun avantajını da, dezavantajını da yaşamaları mümkün: Top ayaklarında olduğunda çok üretken bir Beşiktaş izleyebiliriz. Ancak top rakiplerinde olduğunda Beşiktaş sıradanlaşabiliyor.

Fatih Terim’in iki farklı oyun planı var

Galatasaray’sa Fatih Terim’le bu sezon büyük bir yeniden yapılanma içinde. Birçok genç oyuncu transfer edildi, iki beki yeni, orta sahada Berkan-Cicaldau yeni, sağda Morutan yeni. Terim’in iki farklı oyun planı gelişti zaman içinde: Biri, orta sahada Taylan-Berkan’dan yalnızca birini kullandıkları, beş yeteneklinin bir arada 11’de olduğu iç saha oyunu. O durumda Halil-Diagne-Mohamed’den ikisine ilk 11’de yere verebiliyorlar. Ve daha fazla topa sahip olup, daha fazla üreten bir 11 o. Konya maçının ilk devresi ya da Göztepe ikinci devresi bu oyunun iyi uygulamalarıydı mesela.

Hızlı çıkışlarda anahtar isim Cicaldau

Terim’in diğer oyunuysa daha çok bir deplasman stratejisi. Ki muhtemelen Beşiktaş’a karşı da bu stratejiyi uygulayacaklar. Merkezde Berkan-Taylan-Cicaldau ile daha güvenli bir merkez planı. Kerem-Morutan (ya da Barış-Babel) üzerinden süratli geçiş hücumları. Galatasaray’ın Moskova’da aldığı galibiyet tam da bu stratejinin ürünüydü. Bu planda şüphesiz ki Cicaldau’nun çok kritik bir rolü var. Neredeyse tüm hızlı çıkışlarda anahtar noktada topa dokunan o. Zaten Rumen oyuncu bu sezon Süper Lig’de gole en fazla katkı yapan Galatasaraylı (Altı golün içinde var, ya atan ya asist yapan,ya da gol öncesi paslaşmada). Galatasaray’ın bu sezon Süper Lig’de 5 deplasman maçında xG (gol beklentisi) toplamı 11... Ve bu alanda lig lideri konumundalar.

iKi TAKIMIN DA ZAFiYETi AYNI: ALAN SAVUNMASI PROBLEMi

Bu sezon Beşiktaş’ın da, G.Saray’ın da zaman zaman duran top savunmasında sıkıntıları oldu. Marsilya-G.Saray maçının ikinci yarısında Saliba’nın üst direkten dönen kafa vuruşunu hatırlayın. G.Saray alan savunmasıyla kendi altıpas çevresini korurken, Saliba o alanın gerisinde pozisyon almış ve bomboş bir kafa vurmuştu.

BEŞiKTAŞ DAHA SIK YAŞIYOR

Benzer bir sorunu Beşiktaş da yaşıyor. Hatta daha sık ve derinden yaşıyorlar. Adana Demir karşısında son dakikada yedikleri golde herkes faule odaklanmıştı ama orada başka bir detay gözden kaçtı: Beşiktaş alanı savunuyordu ve Balotelli geriden, yüksek momentumla gelip sıçrayarak alan savunmasına kesmişti faturayı. Benzer bir kafayı Başakşehir maçında 54’üncü dakikada Okaka vurdu, atamadı. Sonra Sporting geldi, Beşiktaş’ın alanı bekleyen oyuncularına üç ayrı pozisyonda faturayı kesti.

KARARSIZLIĞA YOL AÇABiLiYOR

Alan savunması yapanlar şunu unutmamalı: Golleri alanlar değil, adamlar atıyor. Savunduğunuz alanlar arasında gerçek çizgiler olmadığı (hayali çizgiler olduğu) için araya gelen toplarda oyuncular kararsızlık yaşayabiliyor. Ayrıca geriden koşarak gelen hücum oyuncusu, sizin alanı bekleyen savunmacılarınıza karşı bir kuvvet artısı kazanıyor.

DURAN tOPLARDA KARTAL YAKIN DiREĞE, ASLAN ARKA DiREĞE...

Bu sezon Süper Lig’de duran toptan pas atılan bölgeler incelendiğinde, Beşiktaş’ın daha çok yakın direği hedeflediğini görüyoruz (maç başına 2,3)... Galatasaray’ınsa arka direğe attığı korner sayısı dikkat çekici (9 maçta 12 kez)

SiYAH BEYAZLILAR CEZA ALANI DIŞINDA ÇOK DAHA ETKiLi

Beşiktaş bu sezon ligde ceza alanı dışından 5 gol bulurken, Galatasaray’da bu sayı 1... Sarı kırmızılılar süratli geçişleri sebebiyle çok faule maruz kalmış, maç başına kendilerine yapılan 15 faulle bu alanda Süper Lig’de zirvedeler. Siyah beyazlılar mücadele kriterlerinde ligde yüksek istatistikler yakalamış: Maç başına 13,9 top kapmayla diğer rakiplerini geride bırakmışlar. Galatasaray’da bu sayı 11.

ASLAN iLK, KARTAL iKiNCi DEVREDE HAREKETLi

İki takımın bu sezon en fazla ayrıştıkları konulardan biri, iki devredeki hareketlilik düzeyleri olmuş. Galatasaray maçlarında ilk yarılar çok hareketli geçiyor, sarı kırmızılılar ilk 45’lerde 9 gol atmış, 8 de yemiş. Beşiktaş’ınsa ikinci devreleri hareketli: İkinci 45’lerde 11 gol atıp, 8 gol yemişler