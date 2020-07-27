Berk, Rassoul ve Burak

İlk maç 0-0 bittikten sonra ikinci müsabakada da uzunca bir süre işin penaltılara kalmasına razı görünüyordu futbolcular. Ancak bir penaltı kararıyla değişti denge.

Keşke son 30 dakikada oynanan istekli futbolu, 180 dakika boyunca sergileseydi her iki takım... Dün Adana’daki kötü bir saate isyan eden üç adam çıktı ön plana...

Bir tanesi Demirspor’un Senegalli stoperi Rassoul’du. Hem penaltıyı yaptırarak, hem de ikinci golü atarak maçın kahramanı oldu zaten. Berk Yıldız’ı ilk maçta çok beğenmiştim, rövanşta da oyuna girdikten sonra fark yaratanlardan biriydi. Bursa’daki isyankarsa, sağ açık Burak Kapacak’tı.

20 yaşındaki kanat oyuncusunu zaten Süper Lig’deki bek performanslarından da hatırlıyoruz. Dinamik, istekli, çalım becerisi var. Yerden ortaları da akıllıca. İlk çalımdan sonra ikinci kararları daha doğru verebilse, biraz da gol düşünse, daha yukarılara çıkma şansı var Burak Kapacak’ın.