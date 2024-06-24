Bence Arda'nın oynamama nedeni Büyükekşi-Altıntop

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Ben hâlâ Dortmund'dayım, Hamburg'a iki gün sonra geçmeyi planlıyorum. Kuzey Ren-Vestfalya'da cumartesi-pazar şahane bir hava vardı, yemek teslimatı sırasında sohbet şansı bulduğumuz Fas asıllı Belal'in deyimiyle "Yaz dün geldi Dortmund'a"

Dortmund’un tepesindeki kara bulutlar dağılırken, sokakları dolduran Türkler’in suratındaysa puslu bir ifade var. Özellikle pazar öğle saatlerinde kimle karşılaşsak soru aynıydı: Güler’e ne oldu? Güler neden ilk 11’de başlamadı? Güler gerçekten yorgun muydu?

PROBLEMİN NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL

Son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Ben, Arda’nın yorgun olduğuna filan inanmıyorum. Sakatlık riski çok muğlak bir ifade. Gürcistan maçı biter bitmez böyle bir tevatür yaydılar ortaya. Bilimsel terminoloji kullanmıyorlar, problem ne belli değil. Darbe mi aldı, adale problemi mi var, eski bir sakatlığı mı nüksetti, aç mı, uykusuz mu ne oldu bu çocuğa! Sonradan bir kasık hikayesi akla geliyor. O zaman en baştan bunu neden açıklamadınız? Benim tanıdığım Arda, değil doksan dakikayı kaçırmak, bir dakika daha fazla sahada kalmak için canını verecek bir çocuk. Yeşil zemine aç. Oynamaya aç. Kendini gösterme konusunda tutkulu.

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TURNUVA ÖNCESİ DEMEÇLERİ ORTADA

Dün sabah saatlerinde Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan aradı ve İspanyol AS Gazetesi’nden Tomas Roncero’nun bir kıskançlık iddiasında bulunduğunu iletti. Roncero’ya göre ilk müsabakadan sonra Arda’nın çok fazla ön plana çıkması Montella’yı rahatsız etmiş ve İtalyan teknik adam Portekiz’e karşı onsuz oynayarak spotları kendi üzerine çekmek istemiş.

Rancero’nun bakış açısını anlıyorum. Ama bence meselenin esas aktörü Montella değil. Ben esas aktörün TFF cephesinde olduğunu düşünüyorum. Elimde net bir bilgi yok ama turnuva öncesi demeçlerine bakarak Arda’yı frenleyenlerin Mehmet Büyükekşi-Hamit Altıntop cephesi olduğu kanaatindeyim.

1- SEMİH KILIÇSOY'UN YAŞADIKLARI

Filmi şöyle bir ay kadar geriye saralım lütfen: TFF cephesi, dört tane pırıl pırıl 2005’li yıldızımız Arda-Kenan-Semih ve Can konusunda çok erken bir takım büyük laflar etmeye başladı. Hamit Altıntop, medyaya röportajlar veriyor ve bu çocukları 2032’ye hazırladıklarını filan iddia ediyor. Çocukları şimdiden yıpratmayacaklarmış, koruyacaklarmış filan bir sürü lakırdı...

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Ardından Semih Kılıçsoy’un hazırlık maçların da oynatılmayıp ümit milli takıma kaydırılması gelişmesi yaşanıyor. Kamuoyundaki baskıyla baş edemiyorlar, zaten elimizde santrfor da yok, Semih’i Euro 2024 kadrosuna alıyorlar.

'SEMİH KADRODA' DEMEK ŞAKA MI?

Ama geçenlerde Büyükekşi yine bir yere röportaj vermiş ve diyor ki "İşte gördünüz mü Semih kadroya alındı!" Yahu siz şaka mı yapıyorsunuz? Semih’in Euro 2024’e gitmesi, sizin onu hazırlık maçlarında oynatmayıp ümit milli takıma kaydırmanızın hatalı olduğunun kanıtı! Senin maharet zannettiğin şey, geçmişteki yanlışının ispatı.

2- TUHAF BİR 2032 MESELESİ

Sürekli hedeflerinin Euro 2032 olduğunu söylüyorlar, zira federasyon olarak 2032’ye kadar görevde kalacaklarını ifade etmiş oluyorlar böylece satır arasında. Hele de Euro 2024’te milli takım iyi iş çıkarırsa, Almanya’da başarılı olduklarını ve 2032’de şampiyonluk hedeflediklerini anlatacaklar ve bu ekibe devam etmeleri söylenecek. Beklentileri bu.

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Eğer 2024’te başarıyı Arda’sız, Kenan’sız, Semih’siz yakalarlarsa, bu çocuklarla da Euro 2032’yi oynayacaklarına dair tuhaf bir senaryo kurmuşlar kafalarında. E bu çocuklar 2024’te oynarlarsa, 2032’de oynayamıyorlar mı? Yani bu çocukların şu anda oynamasıyla Euro 2032’nin nasıl bir ilgisi var? Ayrıca milli takım, oyuncu hazırlama yeri değil ki, seçme yeri. Bugün kim iyiyse o oynayacak. 2032’de kim iyiyse onun oynayacağı gibi.

BELLINGHAM'I SAKLAMADILAR

Fakat ısrarla bir aydır bu garip iletişimi yaptılar: Bu çocuklar için erkenmiş. Bu çocukları saklıyorlarmış, onlarla Euro 2032’yi kazanacaklarmış. Ama mesela İngiltere Dünya Kupası’nda Bellingham’ı saklamadı, Brezilya şu anda Endrick’i saklamıyor. Kim iyiyse o oynuyor.

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3- ARDA GÜLER VE KENAN'IN YEDEK KALMASI

Derken 22 Haziran Cumartesi günü geldi çattı, birkaç gündür söylentisi yayıldığı şekilde Arda oynatılmadı. 3-0’dan sonra oyuna sokuldu, demek ki sakat değil. Güya hoca risk almak istemiyordu, e o zaman 3-0’dan sonra bu çocuğun sokulması baştan oynamakla aynı riski taşımıyor mu?

OYNATMAMAK İÇİN İNATLAŞIYORLAR

Arda’nın yedek kalması öyle katastrofik bir etki yarattı ki toz bulutu içinde diğer süperstarımız Kenan’ın oynamaması daha az dikkat çekti. Dikkat edin, aylardır Büyükekşi-Altıntop ikilisinin yaptığı iletişimle örtüştü bu durum: Can Uzun kadroda yok. Semih Kılıçsoy dakika almıyor. Gürcistan maçının yıldızları Arda ve Kenan yedek bırakıldı. Bir şekilde, bir sebeple bu çocuklara tuhaf bir mesafe besliyorlar.

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İnatlaşıyorlar oynatmamak için. Benim birkaç aydır TFF’nin 2005’liler konusunda tutumuna baktığımda hissettiğim bu. Montella sanki sadece bir araç. Problem daha büyük.

DER SPIEGEL'E ALMANYA'YI KÖTÜLEDİM, MANŞET YAPMIŞLAR

Geçtiğimiz Çarşamba günü medya çadırında oturuyorduk. Der Spiegel’den Ron Ulrich geldi, turnuvanın sosyal boyutuyla ilgili sorular yöneltti. Ülkeyi, konaklamayı, ulaşımı, yemeyi-içmeyi değerlendirmemizi istedi. Sanırım yorgunluk ve uykusuzluğun da etkisiyle zehir zemberek sözler söylemişim. Almanya’yla ilgili son derece olumsuz konuşmuşum. Onlar da manşet yapmışlar!

Dün makaleyi gördüğümde inanamadım, 6-7 uluslararası gazeteciden görüş almışlar. Benim "Dünya'nın her yerinde Almanca konuşulmadığının farkındasınız değil mi" cümlem manşet olmuş.

O olay şöyle gelişmişti: Münih'te gazetecilerle görevliler arasında bir sıkıntı yaşandı. Gazeteciler İngilizce konuşuyorlar, görevliler Almanca. Ben ortaokul seviyesinde Almanca anlıyorum, iletişimi sağlamaya çalışıyorum ama başaramıyorum. En sonunda bir gazeteci "Burada İngilizce konuşan birisi yok mu?" diye bağırdı. Görevli de ona Almanca, "Burası Almanya. Burada Almanca konuşulur" dedi.

SÖZ HAKKINA TEŞEKKÜRLER

Ben de şaşkınlıkla şöyle söyledim: "Dünyanın her yerinde Almanca konuşulmadığının farkındasınız değil mi?"

Der Spiegel'e teşekkür ederim. Karşıt görüşlere söz hakkı tanıdıkları için. Eleştiriyi düşmanlık olarak görmedikleri için.