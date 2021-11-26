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Haber Giriş: 26.11.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Bahardan kalma bir gece

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Bahardan kalma bir gece

Galatasaray’ın 33 yıl önce Neuchatel’i yendiği maçta benzer sözleri duymuştuk.

Marsilya, taktiksel olarak baş etmesi zor bir rakip. Dominant bir oyun oynuyorlar, bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden 32 ekip içinde topa sahip olma kategorisinde liderler. Ön tarafa kalabalık geliyorlar, hücum tamamlayamadıklarında da faul yapıyorlar. Dün Dieng’le Peres’in kartları böyle geldi zaten. Bir de Sampaoli’nin formasyon hileleri var tabii. Guendouzi top rakipteyken sağ bek, top onlardayken merkez orta saha oynuyor. Bir dönem Lahm’ın Bayern’de yaptığı gibi. Böyle inovatif bir hocayla 180 dakika baş etmek ve istediğini almak kolay değil. Ama Galatasaray 180 dakikanın neredeyse hepsini mükemmele yakın oynadı Marsilya’ya karşı.

BERKAN-TAYLAN DİNAMİZMİ

Dün ilk 11’de Berkan-Taylan’ı bir arada görünce Galatasaray’ın tutucu bir top oynayıp beraberliği hedefleyeceğini düşünmüş olabilirsiniz. Ancak sahadaki uygulama hiç öyle değildi doğrusu. Berkan-Taylan, dinamizmleriyle hem Galatasaray’ın önde baskısını sertleştirdiler, hem de Cicaldau’yu özgürleştirdiler.

Fenerbahçe karşısında da son yarım saatte Terim merkezde Berkan-Taylan’a dönünce Cicaldau iki net pozisyona girmiş, değerlendirememişti. Dün Marsilya karşısında belki de kariyer maçını oynadı Rumen orta saha. Gelecekte daha fazlasını yapacağının güçlü sinyallerini de verdi kesinlikle.

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CİCALDAU’NUN KARİYER MAÇI

Cicaldau ile ilgili en sevdiğim detaylardan biri de lider nüvesi. Rumen orta saha bence Muslera sonrası dönem kaptanlık için de en güçlü aday. Dün kariyer maçını oynayan Cicaldau’nun yanı sıra savunmada Marcao, merkezde Berkan-Taylan, sağda Feghouli, en uçta da Diagne’nin galibiyette önemli rolleri olduğunun altını çizmek gerek.

İLK KEZ 33 YIL ÖNCE DUYDUK

Bundan 33 sene önce Galatasaray, Neuchatel Xamax’ı yenip Avrupa’da kazanacağı büyük başarıların temelini attığında ilk kez duymuştuk bu tabiri. Maçı radyoda anlatan levent Özçelik, ‘bahardan kalma bir gün’ diye tanımlamıştı o güneşli Kasım zaferini. Galatasaray’ın dünkü galibiyeti de “bahardan kalma bir gece” hissi yaşattı bana. Bu genç ve dinamik takımın daha fazla baharlar vaat ettiğini söyleyebiliriz rahatlıkla Avrupa’da.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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