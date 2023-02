Avrupa'da 6.5 galibiyete ihtiyacımız var

Haberin Devamı

Türk futbolu 2021-22 sezonunda bir kâbus yaşamış, Avrupa ülkeler sıralamasında çeyrek yüzyıl sonra ilk kez 20’nci basamağa düşmüştü. Bunun bedelini bu sezon sonunda ödeyeceğiz: Avrupa’ya yalnızca dört takımla gideceğiz. Avrupa Ligi’nde temsilcimiz yok. Ve tüm takımlarımız ikişer-üçer ön eleme turu oynamak, hepsi sezonu Temmuz’da açmak zorundalar.

NEYSE Kİ KABUSTAN ÇABUK UYANDIK

Neyse ki geçen sezon yaşadığımız kâbustan çabuk uyandık. Tüm kulüplerimiz Avrupa kupalarında başarının sadece ülke puanıyla ilgili sığ bir konu olmadığının farkına vardılar. Birincisi, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde Avrupa kupaları, büyük kulüplerimizin bir numaralı gelir kaynağı. Bugün Süper Lig’de bir galibiyet size 150 bin Euro civarında kazandırırken, Avrupa Konferans Ligi gruplarında dahi bir galibiyetin getirisi 600 bin Euro. Teknik direktörlerimiz de bunun farkına varmış olacaklar ki bu yıl Avrupa kupalarına rotasyonlu kadrolarla çıkmak gibi ihanetimsi davranışlarda bulunmadılar.

TRANSFERDE AVANTAJ YAŞAYACAKLAR

Avrupa'da olmanın ikinci ve belki daha önemli getirisi de, iyi sporcular için çekici bir rota haline gelmek. Futbolcularınızı vitrine çıkarmak, onlara değer katmak. Veya Avrupa kupalarında yer alamayan iyi oyuncular için cazip bir destinasyon olmak. Bu yıl Avrupa’da gruplarda iyi iş yapan 4 temsilcimizin de, transferde bunun avantajlarını yaşayacakları aşikar

ARTIK BONUS PUANLAR DA VAR

BU yıl Avrupa’da Fenerbahçe 19, Başakşehir 16, Sivasspor 10 puan topladılar. Her üç kupada da gruplardan başlayarak galibiyet 2, beraberlik 1 puan ederinde. Fenerbahçe Avrupa Ligi grubunu lider bitirerek 4, Başakşehir’le Sivas da Konferans Ligi gruplarını kazanarak ikişer puan da bonus kazandılar. Bu turdan itibaren de takımlarımız her galibiyet için 2, her beraberlik için 1 puan kazanacaklar. Avrupa Ligi’nde her turun, Konferans Ligi’ndeyse yarı finalin 1’er puan da bonus getireceğini ekleyelim

RAKİPLERİMİZ İSVİÇRE VE UKRAYNA

25 Şubat 2023 itibariyle Avrupa ülkeler sıralamasında 12’inci basamaktayız. Sezonu 10 ile 14’üncü basamaklar arası bir yerde bitireceğimiz kesin gibi. Eğer işlerimiz biraz yolunda gider ve sezonu ilk 10’da tamamlarsak 2024-25’te Süper Lig şampiyonu tekrar Devler Ligi’ne direkt bilet hakkı kazanmış olacak. Ancak 10’uncu basamağa çıkmak çetrefilli bir yol. Şu an bu basamak için hayal kuran 3 ülke var: Türkiye, İsviçre ve Ukrayna... Bu üç ülkenin amacı, bu yıl kazanabildiği kadar maç kazanıp 34 puanlı Avusturya’yı geçmek ve 10’uncu basamağa tırmanmak. Avusturya’nın halen Avrupa kupalarında temsilcisi kalmadı. İsviçre ve Ukrayna’nınsa birer temsilcileri var (Basel ve Shakhtar). Türkiye ise tam 3 takımla yola devam ettiği için bence bu yarıştaki en avantajlı ülke.

13 PUAN TOPLAMAK YETERLİ OLACAK

Gün itibariyle 31,5 puanda olan Türkiye’nin 34 puanlı Avusturya’yı geçmesi için kalan süreçte 13 puan toplaması gerek. Bu 13 puanı mesela 6 galibiyet+1 beraberlikle ya da 6 galibiyet+Avrupa Ligi’nde bir tur bonusu ile kazanmak mümkün. Umarım tüm temsilcilerimiz son 16 turunda gösterecekleri üstün performansla bu puanları ülkeye kazandırırlar.

ZORLU KURALAR ÇEKTİK

2024-2025, Avrupa kupalarında devrim sezonu. Tüm kupalar 32’den 36 takıma çıkacak ve bir lig formatına dönüşecekler. Bu tarihi sezonda gruplarda olabilmek için şu anda kritik bir savaş veriyoruz. Zira ülkelerin bu sezonun sonunda alacağı sıralama, 2024-25 Avrupa kupalarına katılım durumunu belirleyecek.

UFAK DA OLSA BİR TESELLİ

Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz F.Bahçe’nin torbasında birçok güçlü seçenek vardı. Hatta gerçekçi olalım, bu kupada seri başı torba, diğer torbadan daha güçsüz görünüyordu. Muhtemel rakiplerden Manchester United, Juventus, Sporting ya da Roma zaten şu anda Şampiyonlar Ligi kurasında da olabilirlerdi. Sevilla da öyle. Yine de Sampaoli’nin Sevilla’sının kadro kalitesi olarak Manchester, Juventus, Leverkusen ve Roma’dan geride olduğunu kabul etmek gerek. Bu ufak da olsa bir teselli.

KÜME DÜŞME HATTINA YAKIN

Bu sezona La Liga’da büyük sallantılarla başladılar, yılın büyük bölümünü de küme düşme hattında geçirdiler. Halen de küme düşme hattıyla aralarındaki mesafe sadece 3 puan. İki Fenerbahçe maçından da sonra ligde hayati maçlara çıkacaklar. Zira Almeria ve Getafe, ligde kalma mücadelesinde Sevilla’nın direkt rakipleri.

SAMPAOLI'DEN JESUS TAKTİĞİ

Bu sezon iç sahada aldıkları en sükseli iki sonuç onları Avrupa Ligi’nde son 16’ya taşıdı. Biri, Şampiyonlar Ligi gruplarında Kopenhag’ı 3-0 yendikleri maç. Diğeri de Avrupa Ligi son 32 turunda içeride PSV’yi 3-0’la geçmeleri. Sampaoli’nin o maçta PSV’ye karşı Jesus’un da çok tercih ettiği 3-4-1-2 dizilişini kullandığını not etmek gerek.

SİVASSPOR'UN RAKİBİ FIORENTINA DA FAVORİ

Bir başka seri başı ekibimiz Sivasspor şanssız bir kura çekti, kupanın favorilerinden Fiorentina ile eşleşti. Ligde işleri çok iyi gitmeyen Vincenzo Italiano’nun talebeleri bir önceki turda Braga’yı 4-0 ve 3-2 ile geçerek bu kupanın ciddi adaylarından biri olduğunu gösterdiler.

BAŞAKŞEHİR KUPADA ÇEYREK FİNALE ÇIKABİLİR

Başakşehir ise dünkü kuradaki en şanslı temsilcimizdi. Gent, Konferans Ligi’nde şanslı bir gruptan terfi etti. Azeri temsilcisi Karabağ’ı da ancak penaltılarla geçebildiler. Başakşehir’in bu sezon Avrupa’daki onurlu yürüyüşünü çeyrek finalde de sürdüreceğini düşünüyorum.