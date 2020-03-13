Atletico Kopenhag

Tabii ki içinde Manchester United, Sevilla, Inter, Wolves gibi ekiplerin olduğu bir turda Kopenhag’la oynamaktan şikayetlenemeyiz. 16 takım içinde bütçesel olarak 15’inciyi çektik. Başakşehir’in bu turda kendinden daha zayıf ekonomiye sahip bir takımla eşleşmesi mucize gibi.

Ancak Kopenhag’ı tarif etmek için, finansal tablosundan çok daha fazla bilgiye ihtiyacınız var. 7 yıldır dâhi menajerleri Solbakken’le bölgelerinin en büyük üretici kulübü olmuş durumdalar. Kadrolarında bulunan Delaney, Robin Olsen, Cornelius, Zanka, Vavra ve Skov gibi oyuncuları geliştirerek Avrupa’nın beş büyük ligine ihraç ettiler bu dönemde. Dün sahada olan 18’lik sağ açık Daramy ve 21’lik stoper Nelsson da yolda. Yani karşımızda yalnızca futbol bir kulübü değil, bir fabrika var adeta. Doğal olarak da güçlü bir futbol kültürüne sahipler.

Evet kabul etmek lazım, oyunları sıkıcı. Düşük bütçeli bir Atletico Madrid gibiler. Bu yıl Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden 48 takım içinde maç başına 6,8 ile en az şut deneyen ekip konumundalar. Dün de 4’lü savunmalarıyla 4’lü orta sahaları arasına bırakın girmeyi, orada nefes almak bile imkansız gibiydi. Sekizli bir blok, yapışık gibi oynuyorlar adeta. Önceki gün Atletico-Liverpool maçını izlediyseniz bu sekizli blok işinin ustasını orada görmüşsünüzdür zaten.

TOPU KALDIRMAMAK GEREK

Böyle bir rakibe karşı yapılabilecek şeyler kısıtlı: Topu kesinlikle havaya kaldırmamanız gerek. Maç başına 22 hava topuyla, bu alanda ilk üçteler. Biz dün bu hatayı sıkça yaptık, sebebi de önde yaptıkları baskı karşısında Mert’in mecbur kalışıydı. Crivelli dışında hemen hiçbir hava topunu alamadık zaten. Savunmaları orta sahalarına adeta yapışarak öne çıktığı için sizi sürekli arkaya koşuya zorluyorlar. Zaman zaman böyle fırsatlar bulduk ama penaltıya kadar rakibin koşu kalitesine veya şanssızlığa takıldık. Tek gollü bu galibiyet, altın değerinde bir skor zira Kopenhag’ın Avrupa Ligi gruplarından itibaren 9 maçının 8’i zaten 1-0 veya 1-1 bitti. Zaten bir-iki gol, hatta mümkün olsa yarım gol belirleyecekti bu turun kaderini. Belki de o kader golü, dün atılan goldü. Adeta bir altın goldü Visca’nınki.