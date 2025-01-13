‘Atatürk Olimpiyat Stadı 2003’ hissi

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Futbolcular birbirleriyle olduğu kadar, zorlu hava koşullarıyla da mücadele ettiler. Özellikle Barış’ın birinci golü öncesi Muhammet’in vuruşunun havada adeta donması ister istemez beni “Olimpiyat Stadı 2003”e götürdü. 2002-2003 sezonunda stat yeni açılmıştı. Ancak rüzgar panelleri henüz tamamlanmamıştı. Her gün ayrı hikaye, her maç ayrı maceraydı orada. Topun havada ne kadar kalacağını kestirmek imkansızdı. Maçların sonucunu bazen sporcular değil rüzgar belirliyordu adeta.

Ancak Galatasaray 2025’in, Galatasaray 2003’ten çok farklı olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. O sezon Galatasaray manasız bir yeniden yapılanmaya gitmiş, şampiyon hoca Lucescu’yu göndermiş; yeni hoca Terim şampiyon kadroyu yarı yarıya değiştirmişti. Bugünkü Galatasaray’sa aynı teknik adam ve aynı iskelet kadroyla üçüncü sezonunu oynuyor. Bunun ödülünü de özellikle “zor günlerde, çok iyi oynamadığı maçlarda” kazanarak alıyor. Önceki hafta Göztepe’yi adeta otomatik viteste yenmişti sarı kırmızılılar. Dün de Başakşehir’i otomatik pilotta geçtiler.

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MÜTEVAZI YILDIZ OSiMHEN

Başakşehir dün sahaya 6 kritik eksikle çıktı. Çağdaş Atan biraz da zorunluluktan sağ kanat bekte Deniz Türüç’e, orta sahada Ömer Faruk’a görev verdi. Müsabakanın genelinde uzun ve yüksek toplar tercih ettiler. Bu toplarla öndeki iki uzun Keny-Piatek’i buluşturmaya çalıştılar. Zaten bu denemelerin biri de Başakşehir’in golünü getirdi.

Galatasaray’daysa Sara’nın yokluğunda Kerem Demirbay canlı bir futbol ortaya koydu. Bir etkili şutu var, 38’de de Abdülkerim’e asist yapmaya çok yaklaşmıştı. Osimhen olağanüstü çalışkandı. Havanın ya da sahanın zorlu koşullarına aldırmadı, her topa koştu, en ufak fırsatı kovaladı, bu mütevazı çabasının ödülünü de bir asistle aldı.

Tabii ki günün kahramanlık kürsüsüne iki gollü Barış Alper çıktı. Özellikle zor koşullarda, iğne deliğinden attığı gollerle dikkat çekiyor bu sezon Barış. Galatasaray eğer bu yılı şampiyon bitirirse birçok kritik maçta imzası olacak Barış’ın gollerinin.