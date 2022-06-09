Artık ağabeylik yok, herkes eşit

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2008’den bu yana bir büyük turnuvaya gidip tur geçmişliğimiz yok. 15 yıldır kıtanın elitinin dışındayız.

Bir nesil çok yenildi ve çok yıprandı. O pencereden bakınca değişim mantıklı. Bu gençlerin belki de ilk maçlarını C Ligi’nde oynamaları iyi de oldu, kazanma ritmi yakalayabiliriz böylelikle.

Tabii bir de Kuntz’un uzun yıllardır bu yaş grubuyla çalıştığını düşünürsek gençleri geliştirmesini de umut edebiliriz Alman hocanın. Burak’ın Milli Takım’ı bırakmasıyla soyunma odasında bir ağabey figürü de kalmadı. Herkes lider, herkes eşit yeni bir dönem bu. Umarım olumluya çeviririz bu dönüşümü.