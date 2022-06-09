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HABERLERYazarlar Uğur MELEKE Artık ağabeylik yok, herkes eşit
Uğur Meleke
Uğur Meleke
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Artık ağabeylik yok, herkes eşit

#Milli Takım#Kuntz#Uluslar Ligi

Uğur Meleke, yeni ve gençleşen Milli Takım kadrosunu değerlendirdi.

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2008’den bu yana bir büyük turnuvaya gidip tur geçmişliğimiz yok. 15 yıldır kıtanın elitinin dışındayız.

Bir nesil çok yenildi ve çok yıprandı. O pencereden bakınca değişim mantıklı. Bu gençlerin belki de ilk maçlarını C Ligi’nde oynamaları iyi de oldu, kazanma ritmi yakalayabiliriz böylelikle.

Tabii bir de Kuntz’un uzun yıllardır bu yaş grubuyla çalıştığını düşünürsek gençleri geliştirmesini de umut edebiliriz Alman hocanın. Burak’ın Milli Takım’ı bırakmasıyla soyunma odasında bir ağabey figürü de kalmadı. Herkes lider, herkes eşit yeni bir dönem bu. Umarım olumluya çeviririz bu dönüşümü.

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#Milli Takım#Kuntz#Uluslar Ligi
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