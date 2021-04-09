MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Uğur MELEKE YazılarıAptalca ve çocukça iddialar
GeriUğur MELEKE Aptalca ve çocukça iddialar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 09.04.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Aptalca ve çocukça iddialar

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Aptalca ve çocukça iddialar

Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından başlayan tartışmayı değerlendirdi.

Üzülerek söylüyorum ki; ülkeyi açık hava tımarhanesine çevirmenin kıyısındayız! Herkes herkesi bu kadar kolaylıkla nasıl maç satmakla suçluyor, anlam veremiyorum.

Bu futbolcular zengin insanlar. Bu şike iddiasını yapan çoluk çocuk, herkesi mi namussuz, ahlâksız, her tür paraya tamah edecek insanlar olarak görüyorlar?

Ayrıca Süper Lig yayın havuzu bir galibiyete 3,2 milyon TL ödüyor. Lig beşinciliği demek ekstra 6,4 milyon TL ödül demek. Bir de beşincinin Avrupa bileti alma ihtimali var ki o da ekstra minimum 10 milyonluk bir gelir. Alanyaspor niye böyle bir geliri feda etsin ki? Bu iddialar aptalca ve çocukça.

False
Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Yeni Malatyaspor 1-1 Fenerbahçe (Maç özeti ve goller)
Fenerbahçe Beko 67-93 Real Madrid (Maçın özeti)
Denizlispor 1-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve goller)
Ofsayt ne demek? Ofsayt terimi hakkında bilgiler