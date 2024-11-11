Altmış altı saatin faturası

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Avrupa Ligi’nde üçer temsilcisi olan iki ülkeden biriyiz. Diğeri de Hollanda. Avrupa Ligi’nde 3 temsilciniz olunca hepsinin birden pazar günü oynamaları gibi bir durum oluştu dün. Üstelik üçü de ciddi testler yaşadılar: Galatasaray takipçisi Samsunspor, Fenerbahçe haftaya altıncı giren Sivasspor önüne 66’şar saat dinlenerek çıktılar. Beşiktaş da bir başka Avrupalı Başakşehir’le oynadı.

SAMSUN’UN YERi TESADÜF DEĞiL

Önce saat 16’da ligin ilk ikisini karşı karşıya getiren süper bir kapışma izledik Seyrantepe’de. Samsunspor’un puan tablosundaki yeri tesadüf değil, bu sezon kaybettikleri maçlar dahil tüm müsabakalarda iyi futbol ortaya koydular. Beşiktaş’a 2-0 yenildiler ama şutlarda 19-10 üstünlerdi. Konya’ya kornerlerde 12-1 üstünlük kurdukları maçta kaybettiler. Zaten Thomas Reis’in karakteri bu, proaktif oyun. Bochum’un başındayken Bayern Münih’i geriden gelip 4-2, Halaand’lı-Bellingham’lı Borussia Dortmund’u 4-3 alt etmişliği var.

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THOMAS REiS ÇILGIN BiR HOCA

Çılgın bir teknik adam. Dün de Seyrantepe’de hep parmak uçlarında oynadılar, hep savunmayı yükseğe kurdular, hep risk aldılar. Bu cesur oyunlarının bedelini de süperstarlardan yedikleri gollerle ödediler. O süperstar listesinin tepesinde tabii ki Osimhen var. Nijeryalı gerçekten bu ligin çok üzerinde bir futbolcu. Eğer bir sakatlık-şanssızlık yaşamazsa bu sezon 30 golü bulması bana sürpriz olmaz. Maçın bir başka kader adamı da Davinson’du. Evet, dün bir penaltıya da sebebiyet verdi ama Samsun’un birçok akınını olgunlaşmadan kesti. Net fırsata dönüşmeden, önde ve öngörülü müdahalelerle öldürdü akınları.

KADERi MERT HAKAN BELiRLEDi

Süper Lig akşam seansında Kadıköy’de Fenerbahçe, Sivasspor önüne sezonun en sert rotasyonuyla çıktı. Maçın kaderini sağ kanatta Samuel-Tadic’e yakın oynayarak sürekli dengesizlik yaratan Mert Hakan belirledi. İlk golde de, penaltıda da kader pası ondan geldi. Başakşehir’de iki Avrupalı’yı karşı karşıya getiren müsabakaysa isminin vadettiği futbolu izletmedi. Tempo bir türlü yükselmedi. Beşiktaş’ın Kasımpaşa önünde yaşadığı prese çare bulamama ve uzun vurma hastalığının Başakşehir’de de sürdüğünü söyleyebiliriz rahatlıkla.