Oysa ben onun takımını Manchester City’ye değil, Sheffield United’a benzetiyorum. Premier Lig’in saygıdeğer hocalarından Chris Wilder’ın Sheffield’ı da, aynen Gaziantep gibi genelde 3-5-2 oynuyor. Wilder’ın üçlü savunmasının kenar oyuncularının çok sürpriz hücum çıkışları oluyor. Antep’in stoperi Djilobodji’nin de geçen sezon 6 golü olması, dün de bir tane karşı karşıya kaçırması çok benzeşiyor o mantaliteyle. Sheffield ekibi önde baskı yapıyor, rakiplerini uzun oynamaya zorluyor ve savunma arkasına atılan topları akıllıca geri koşarak topluyor. İşte Wilder’ın takımıyla, Sumudica’nınki arasındaki en temel fark burada oluşuyor: Sumudica’nın takımı, savunma arkasına atılan toplarda fena halde sarsak. Ne çizgiyi koruyabiliyor, ne de geriye koşabiliyorlar. Dün ilk devrede 3 gol yediler, 5 de olabilirdi o sayı. Tabii ki iki takım arasında oluşan oyun farkı sadece Antep’in başarısız savunmasıyla ilgili değil. Galatasaray da sezonu çok iştahlı açtı. Hep söylerim, “Şu hayatta alternatifin kadar güçlüsün” diye. Sarı kırmızılılarda Donk kenarda olduğu için Taylan, Ömer kenarda olduğu için Arda, Babel kenarda olduğu için Feghouli hep canlı olmak zorundalar. Canlılardı da...

ORTADAKİ 5'Lİ FARK YARATTI

Galatasaray’ın iki yeni (Arda-Emre), bir de çaylak (Taylan) içeren orta beşlisiydi dün fark yaratan. Antep’in ilk devredeki 3-5-2’si hiç işlemeyince, iki kanat beki Oğuz ve Morais orta sahayı beşleyemeyince Galatasaray adeta sahanın ortasında iki dönümlük bir alan buldu ve çok iyi kullandı orayı. Feghouli-BelhandaArda-Emre’nin çok yönlü oyuncular olmaları, çok yer değiştirmeleri, bir anda bir çizgide kalabalıklaşıp sonra aniden dağılabilmeleriydi Galatasaray’ı gollere götüren sır. Tabii ki en uçtaki Falcao’nun da geçen sezonki ürkek halinden daha iyi olduğunun altını çizmek gerek.

İKİNCİ ŞANS OYUNCULARI

Süper Lig, özellikle birkaç yıldır ‘ikinci şans ligi’ne dönmüş durumda. Büyük takımlara gelen yabancıların önemli kısmı, geçmişte zirve yapmış, sonra düşüş yaşamış ve şimdi tekrar eski günlerini arayan yıldızlar. Fatih Terim de kariyeri boyunca böyle oyuncuları tutmuştur; onlarla çalışmayı ve tekrar eski günlerine döndürmeyi hedeflemeyi sever. Belhanda, Feghouli, Falcao, Arda bu tip oyuncular. Dün Falcao üç, Feghouli iki gole katkı yaptı. Arda ve Belhanda da isteklilerdi. Terim için iyi haberler bunlar.

REGISTA TAYLAN

Dün Galatasaray 11’inin sürprizi, altı numara rolünde Taylan’ın kullanılmasıydı. Erzurumspor’dan bildiğimiz Taylan, aslında rakip kaleye yakın oynamayı seven bir orta saha oyuncusu. Ancak dün ‘regista’ yani ‘derinde kalan oyun kurucu’ rolündeydi. Savunma-orta saha arasındaki bağı kurma görevi birincil olarak ondaydı. Bence hiç fena oynamadı Taylan. Ama tabii direnci düşük Antep orta sahasının net bir test olduğu da şüpheli.

YENİLER NASILDI?

Dün Galatasaray’da dört, Gaziantep’te de bir yeni oyuncu ilk 11’de forma giydiler. Kayode-Twumasi’yi kaybeden Antep’in ekime kadar 1-2 ofansif takviyeye ihtiyacı var bence.

OMAR ELABDELLAOUI: Sahanın en iyilerindendi. Fiziksel olarak hazır gelmiş, her zamanki gibi canlı ve dinamik. Norveç Milli Takımı’nda Linnes’in formasını kapmış, onun sol beke kaymasına neden olmuştu. İleride Galatasaray’da da beklerde bu ikiliyi izleyebiliriz gibi geliyor bana.

ANDRE: Gaziantep’in yeni santrforu, sürekli Luyindama’yla eşleşti ve çabukluğuyla rakibine zor anlar yaşattı. Eğer bu çizgisini sürdürürse bu sezon rahatlıkla iki haneli gol sayılarına ulaşır.

FATiH ÖZTÜRK: İlk devrede iki yan topta şaşkındı. Andre’nin golünde de yetersiz. Çok heyecanlı görünüyor şu an.

EMRE KILINÇ: Attığı gol tesadüf değil. Çünkü çizgiye yapışık oynayan bir kanat olmadı hiçbir zaman. İçeriye girmeyi, ikinci santrfor gibi ceza alanını zorlamayı seven bir adam. İyi oyununu haklı golüyle süsledi.

ARDA TURAN: 4-1- 4-1’de merkezdeki iki sekiz numaradan biri olarak görev yaptı. Kendi yarı alanına sıkça geldi, oyun kurulumunda Taylan’a yardım etti. Ancak fiziksel olarak sürekli geriye gelip sonra ileriye kat edecek seviyede değil. O yüzden de zaten yerini 65’te Ömer Bayram’a bıraktı.