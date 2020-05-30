Almanya'nın kararı TFF'ye örnek olabilir mi?

Alman Kulüpler Birliği yönetimiyse bu flaş haberler arasında gözden kaçan bir toplantı yaptı ve bence çok önemli bir tavsiye kararı aldı: “Eğer bir ya da iki takımda çok sayıda vaka görülür ve maçlarını tamamlayamazlarsa, eksik müsabakaların puanları takımların o güne kadarki ortalamalarına göre belirlenerek sezon bitirilebilir.” Bu tarihi karar vesilesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na bir kez daha hatırlatmak isterim: Dilemiyoruz ama, olur da lig tekrar yarım kalırsa veya 1-2 takım maçlarını tamamlayamazsa nasıl bir yol haritası izleyeceğinizi aynen Bundesliga gibi baştan belirlemelisiniz.

FUTBOL GERİ DÖNÜYOR

Ve futbol geri dönüyor... Almanya’nın 15 gün/28 maçlık deneyimi, kararsız kalan diğer tüm ülkeleri olumlu etkiledi. İngiltere, İspanya, İtalya gibi devler dahil hemen herkes, Almanlar’ın çizdiği yol haritasına da itimat ederek liglerini tekrar başlatma kararı aldı. Evet, bazı fedakârlıklar yapıldı. İspanya, gece 10’dan erken futbol oynatmayacak. İngiltere, Premier Lig tarihinde ilk kez aynı günde 4 maçın birden canlı yayınlanmasına izin verecek. Ama büyük gerçek değişmeyecek: Futbol geri dönecek.

BİLİM ADAMLARINA YENİ BİR GÖREV

Futbolun geri dönüşünde lokomotif rolü üstlenen Bundesliga’da şu ana kadar 28 maç oynandı. Futbolcu ve teknik personele uygulanan hemen hemen tüm testler negatif. Karantinadaki 2.Bundesliga ekibi Dinamo Dresden dışında sorun yaşayan kulüp yok. Futbolcular genel olarak sosyal mesafe kurallarına uydu; bir gol sevincinde kuralları hiçe sayan Hertha’lı oyuncular, yazılı bir uyarı sonrası hatalarını düzelttiler.

116,5 KM KOŞTULAR

Evet ilk hafta sonu birkaç adale sorunu yaşandı ama şu ana kadar normalin üzerinde bir sakatlık sayısı yok. Koşu mesafesi istatistiklerinin düşmesi bekleniyordu ama o veriler de enteresan bir şekilde tatmin edici: Pandemi sonrası ilk haftada takımlar ortalama 116,5 km koştular... Bundesliga’nın sezon ortalamasıysa 115 kilometre! Hocalar, sessiz statta taktiklerini içeriye daha iyi aktarabildikleri için memnun. Antrenman kalitelerini baskı nedeniyle sahaya yansıtamayan futbolcularda bir performans artışı olmuş. Pandeminin oyuna belki de en enteresan olumsuz etkisiyse şu: Son 3 haftada, ilk 25 haftaya göre daha fazla geri pas yapılmış. Bu güvensizliğin altında yatan psikolojik faktör nedir, onu tespit etmek de bilim adamlarının işi artık.

ARTIK KİMSE BU SEZONU 'YOK' SAYAMAYACAK

Tüm bu olumlu görüntüye rağmen, geçtiğimiz çarşamba öğleden sonra toplanan Almanya Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin aldığı tavsiye kararları önemli. Öncelikle şunu kesinleştirmişler: Artık her ne olursa olsun bu sezonun yok sayılması söz konusu değil. Büyük bir Kovid-19 dalgası olsa ve lig dursa bile bu sezonun bir şampiyonu olacak. Ayrıca lig yarım kalırsa (daha önce gündeme gelen) ilk yarı puan durumunun dikkate alınması ihtimali de artık yok. Amaç sezonu tamamlamak... Ama olur da bazı takımlar maçlarını tamamlarken, bazıları tamamlayamazsa (kesin karar olmamakla birlikte) o güne kadar oynanan müsabakalardan edinilen puan ortalamasıyla puan tablosunun tamamlanması konusunda bir görüş birliği oluşmuş.

TFF ARTIK AÇIKLAMALI

Umut ediyorum ki tüm bu olumsuz senaryolara ihtiyaç olmaz, sağlıkla, güle oynaya bitirilir sezonlar. Ancak aynen Alman Kulüpler Birliği’nin yaptığı gibi, TFF’nin de bu olumsuz senaryolarda izleyeceği yolu 12 Haziran’dan önce açıklaması doğru olmaz mı sizce de? Bence kalan 2 haftada bu konuya da kafa yormalı futbolun akil adamları...

TFF, YAYINCIDAN GÖRÜNTÜ İSTEMELİ

Haddim olmayarak TFF’den bir ricam daha var... Bundesliga yetkilileri, pandemi dönemi futbolu konusunda eşsiz bir deneyime sahipler. Acaba bizim federasyon yetkililerimiz, Alman mevkidaşlarının deneyimlerinden faydalanmayı düşünürler mi? Ayrıca ben yayıncı kuruluş S Sport’ta yorumculuk yaptığım için biliyorum ki, her maçtan 1 saat önceden başlayarak santraya kadar bize harika görüntüler geliyor. O son 1 saatte soyunma odası koridorlarında neler yaşanıyor, sporcu sağlığıyla ilgili nasıl önlemler alınıyor izleyebiliyoruz biz. TFF’den ricam, yayıncıdan bu görüntüleri isteyip faydalanmaları.