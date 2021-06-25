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GeriUğur MELEKE Ali Koç da Yıldırım'ın yaptığı hataya düşüyor
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Haber Giriş: 25.06.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Ali Koç da Yıldırım'ın yaptığı hataya düşüyor

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
Ali Koç da Yıldırım'ın yaptığı hataya düşüyor

"Zamanında Aziz Yıldırım çok iyi kadrolara düşük profilli teknik direktörler getirdi. Sanırım şu anda Ali Koç da aynı hataya düşüyor. Bir takımda en yüksek maaşı antrenör almalı."

Fenerbahçe'deki finansal detaylara bütünüyle hakim olmamız mümkün değil. Aziz Yıldırım çok uzun konuştu, Ali Koç da yanıt verir, kamuoyu olarak biz de daha iyi anlarız olanı biteni

BASKETBOL TEKLİFİ ENTERESAN

Ancak Yıldırım’ın basketbol şubesi teklifi enteresan. Bence birlikte oturup bunu değerlendirmeliler. Antrenör olarak Emre Belözoğlu’yla devam edilebilirdi fikrine de katılıyorum. Ayrıca İrfan Can için, Mesut Özil için büyük bütçe ayırıyorsanız teknik direktör için de ayırmalısınız

EN YÜKSEK MAAŞI ANTRENÖR ALMALI

Zamanında Aziz Yıldırım da aynı hataları yaptı, çok iyi kadrolara düşük profilli teknik adamlar getirdi. Sanırım şu anda Ali Koç da aynı hataya düşüyor. Bence bir takımda en yüksek maaşı antrenör alabilmeli. Çünkü esas kader belirleyici kişi teknik direktör.

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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