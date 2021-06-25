Ali Koç da Yıldırım'ın yaptığı hataya düşüyor

Fenerbahçe'deki finansal detaylara bütünüyle hakim olmamız mümkün değil. Aziz Yıldırım çok uzun konuştu, Ali Koç da yanıt verir, kamuoyu olarak biz de daha iyi anlarız olanı biteni

BASKETBOL TEKLİFİ ENTERESAN

Ancak Yıldırım’ın basketbol şubesi teklifi enteresan. Bence birlikte oturup bunu değerlendirmeliler. Antrenör olarak Emre Belözoğlu’yla devam edilebilirdi fikrine de katılıyorum. Ayrıca İrfan Can için, Mesut Özil için büyük bütçe ayırıyorsanız teknik direktör için de ayırmalısınız

EN YÜKSEK MAAŞI ANTRENÖR ALMALI

Zamanında Aziz Yıldırım da aynı hataları yaptı, çok iyi kadrolara düşük profilli teknik adamlar getirdi. Sanırım şu anda Ali Koç da aynı hataya düşüyor. Bence bir takımda en yüksek maaşı antrenör alabilmeli. Çünkü esas kader belirleyici kişi teknik direktör.