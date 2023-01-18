Adeta bir satranç müsabakası gibiydi

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Farioli’nin Alanyaspor’u, büyük takımlar için oldukça karmaşık bir denklem. Eğer ilk golü atarsanız Alanya’ya karşı oynamak kolaylaşabiliyor ama skoru bulamamanız halinde dakikalar aleyhinize dönüyor. Bunun iki farklı örneğini son 10 günde Alanya’nın Trabzon ve Galatasaray’ı misafir ettiği maçlarda gördük. Trabzonspor henüz üçüncü dakikada presle bir top kazanmış, Trezeguet ile net bir fırsat bulmuş ama değerlendirememişti. Alanya’ysa geriden presi kırıp çıktığı ilk atakta golü buldu, sonrasında da bordo mavili ekibi sürklase etti.

iLK 15 DAKiKA KÂBUS GiBiYDi

Dün de Galatasaray ilk beş dakikada iki net fırsat verdi kalesinde. İlkinde Nelsson çizgide başarılıydı, ikincisinde de direk gole izin vermedi. Sarı kırmızılılar için kâbus gibi geçen 15 dakikanın ardından Nelsson’un golü gelince tablo değişti. Galatasaray ilk devre boyunca rüzgârı arkasına aldı. Ancak o golü bulduktan sonra Galatasaray’ın ilk devrede taktiksel olarak da iyi işler yaptığının altını çizmemiz gerek. Bence Buruk ve ekibi Trabzon karşısındaki Alanya’yı iyi analiz etmişler, doğru önlemler almışlar. Sahaya 3-4-2-1 şeklinde dizilen Alanya, Trabzon’a karşı iki bölgede net eşleşme problemleri yaratmıştı:

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RASHiCA FERHAT’A NEFES ALDIRMADI

1- Sağ stoper Fatih, sağ kanat bek Ferhat ve sağ açık Efecan’la Alanya, Trabzon’a karşı sağ çizgide bir asimetri üretmişti. Dün sol açık Rashica’nın, Ferhat’a ilk devrede nefes aldırmadığını gözlemledik.

2- Sağ açık Efecan ve sol açık Efkan’ın bazen de içeriye devrilerek oynamaları merkezde zorlamıştı Trabzonspor’u. Dün o ikiliyle de Berkan-Midtsjö’nün ilk devrede doğru eşleşmelerini izledik.

KAZANAN OKAN BURUK OLDU

Okan Buruk’un ilk 45’teki isabetli taktiksel tercihlerini ikinci devrede Farioli’nin doğru değişiklikleri izledi. Merkeze devrilerek oynayan Efkan-Efecan yerlerini çizgilere açılan Cavaleiro-Candeias’a bıraktılar ki iki kanattan da ikinci devrede çok etkili oldu Alanya. İki kanat akınıyla biri ofsayt nedeniyle iptal edilen iki gol buldular ama bu aksiyonlar tur bileti için yetmedi Alanya’ya. İki teknik adamın satrancını Okan Buruk kazandı dün gece.