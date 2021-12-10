Adeta bir Lucescu sezonu

Galatasaray bu sezon Süper Lig’le Avrupa Ligi’nde bambaşka iki hüviyete büründü doğrusu. Sarı kırmızılılar Süper Lig’de %56, Avrupa’da %45 ortalamayla topla oynuyorlar. Türkiye’de maçları domine etmeleri gerekiyor, Avrupa’daysa hemen her müsabakada geçiş futbolu ön plandaydı. Fikstür de Galatasaray için öyle enteresan gelişti ki bu sene, gruptaki ikinci karşılaşmalardan itibaren her müsabakada rakiplere galibiyet lazımken, Galatasaray için beraberlik hep yeterli görünüyordu. İkinci maçta Velodrome deplasmanı öyleydi.

BAŞARILI BiR KONTROL OYUNU

Üçüncü maçta Moskova deplasmanında da bir puan kötü sonuç değildi. Dördüncü maçta içeride Lokomotiv’le berabere kaldığında da, beşinci hafta Marsilya’yı yendiğinde de hep rakipleri galibiyete mecburdu sarı kırmızılıların. Dün de tablo aynıydı. Galatasaray’a grup liderliği için beraberlik yetiyordu, Lazio ise galibiyete mecburdu. Galatasaray yine başarılı bir kontrol oyunu oynadı Roma’da.

TIPKI 20 YIL ÖNCEKi GiBi

Fatih Terim’in yaklaşık 30 yıllık teknik adamlık kariyerinde böyle pragmatik bir anlayışı sezona yaydığına şahit olduğumu hatırlamıyorum. Terim’in bu sezon Avrupa Ligi performansını gözlemlediğimizde içinden bir Lucescu çıktığını söyleyebiliriz sanırım. Galatasaray 6 maçın toplamında neredeyse 6 net pozisyon vermedi. Savunmada hemen her maçta güvenilirdi, hiç kırılganlık göstermedi, hücumda da ana plan hep geçiş hücumlarıydı. Bundan tam 20 yıl önce, 2001 kışında Lucescu yönetimindeki Galatasaray, Devler Ligi’nde Lazio’yla yarıştığında da strateji buydu. 20 yıl sonra tarih tekerrür etti adeta.

KEREM YiNE BAŞROLDEYDi

Galatasaray’ın bu zorlu gruptan namağlup lider çıkması büyük iş. Bu sezon tüm Avrupa macerasında olduğu gibi dün de Kerem, Galatasaray ofansının başrolündeydi. Nelsson-Marcao yine neredeyse hatasız oynadılar. Lazio adına dün yaratılan hemen hemen tüm şansların altında Zaccagni’nin hızı vardı ama onun da Yedlin’e üstünlük sağladığı anlar bir gol üretimine yetmedi. Türk futbolunun ilk 15’te yer alma savaşı verdiği bu yılda Galatasaray’ın gösterdiği bu başarı, ülke futbolu için de büyük şans.