Aboubakar’la Güven çok farklı seviyedeler

Şu sıralar biricik annesini kaybetmenin hüznünü yaşayan Aboubakar, çok özel bir oyuncu. Bu sezon sadece Beşiktaş’ın değil belki de ligin ayarlarını değiştirecek kalibrede. Kasım-Aralık’ta Beşiktaş’ın farklı bir takıma dönüşmesi ve başka bir oyun oynamasında Aboubakar’ın direkt rolü var. Hücumda her topu saklıyor, her taca gidiyor ve ölü pozisyonu olgun atağa çeviriyor. Takımına zaman kazandırıyor, ofans organizasyonuna akıl katıyor. Varlığı bu denli önemli olan bir adamın yokluğu da dev bir boşluk yaratıyor doğal olarak.

HANTALLIK SINIRINDA

Dün Aboubakar’ın yokluğunda ilk bir saat sahada kalan Güven de maalesef çok iyi bir form seviyesinde değil. Eski çevikliği yok, hatta hantallık sınırında. Kendine güvenini kaybetmiş; 43’te Larin’in ona tepkisine bakarsak, arkadaşlarının güvenini de yitirmenin kıyısında... Dün ilk 45’te 15 kez topla buluştu, bunların 10’unu kaybetti. Ve Beşiktaş’ın bu devrede yüzde 72 ile topa sahip olup hiçbir şey üretememesinde başroldeydi. Başka birçok hoca onu devre arasında değiştirirdi, Sergen Yalçın 15 dakika daha sabretti. Hatta bence biraz da geç kaldı Güven değişikliği için.

ALTERNATiF GOLCÜ ALINMALI

Son yarım saatte değişiklikler geldi: Hasic sağa, Larin en uca geçtiler önce. Ardından Necip’in girişiyle Nkoudou’nun hücum bindirmeleri arttı, penaltıyı da oradan çıkardı siyah beyazlılar. Ve pek de iyi oynamadıkları, kilitlenen oyunu çözmekte güçlük çektikleri bir günü 3 puan ve liderlikle kapattılar. Aboubakar sanırım artık futbola dönüyor ancak Ocak transfer döneminde Beşiktaş, Kamerunlu’ya alternatif olabilecek bir santrfor bulabilirse Sergen Yalçın’ın eli bir miktar rahatlar bence.

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