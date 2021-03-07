Aboubakar’ın golünü Michels izleyebilseydi

Gaziantep ligin en enteresan takımlarından. Sumudica öyle sağlam bir temel attı ki, Ricardo Sa Pinto bu yapı üzerinde önemli bir rötuş yapma gereği duymadı. Zaten doğrusu da bu. Dün de Sumudica dönemine benzer bir şekilde 5+4 iki kademeli blokla iyi kapandılar. Alanı doğru parsellediler. Kolay boşluk vermediler. Aynen Sumudica döneminde olduğu gibi sağdan Kenan (Enver), soldan Maxim’le hızlı çıkış aradılar.

TOTAL FUTBOL GiBi

Bir yerleşim harikası Gaziantep’i çözebilmek için her zaman yaptıklarınızın dışına çıkmanız gerek. Yeni bir şey üretmeniz, rakibi şaşırtmanız gerek. Dün de Beşiktaş’ın özellikle ilk bölümde yaptığı buydu. 14’teki Aboubakar golünün üretimi bir sanat eseri gibi:

Hücumu (bir santrfor) Aboubakar başlatıyor. Merkezdeki paslaşmayı iki kanat hücumcusu Larin ve Ghezzal yapıyorlar. Araya bir ön libero, Atiba koşu yapıyor. Hani o “total futbol” diye sıkça kafa ütülediğimiz konu var ya, işte o, bu golün üretimini çok andıran bir şey.

4-2 YA DA 5-3 OLABiLiRDi

Ben yaş itibariyle Rinus Michels’in patronluğundaki Cruyff takımına yetişemedim. Ancak 70’lerin Ajax ve Hollanda videolarında gördüğüm şu: Stoperler bir anda santrfor, santrfor bir anda stoper olabiliyor. Bir topa çılgınca 8-9 kişi basabiliyor, hepsi birden aynı bölgede çoğalabiliyorlar. 2020’lerin futbolunda böyle riskler almak çok mümkün değil tabii. Ancak dün ilk devrede 9 kişiyle kapanan Gaziantep’e karşı Beşiktaş’ın ürettiği çözüm 70’lerin total futbolunu andırıyordu sanki. Özellikle Aboubakar’ın ilk golünü Rinus Michels izlese, etkilenebilirdi o yer değişikliklerinden.

İkinci devrede senaryo doğal olarak farklılaştı. Gol atma mecburiyeti olan Gaziantep risk aldı. Misafir ekip risk aldıkça Beşiktaş karşı hücum fırsatları yakaladı. Aboubakar’ın ikinci golü dahil olmak üzere birçok defa eksik yakaladılar Antep savunmasını. Eğer iki takım da biraz daha yüzdeli hücum edebilse, maç sonunda tabelada 4-2 ya da 5-3 yazabilirdi rahatlıkla.

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