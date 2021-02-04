Abdullah Avcı’nın ruhu Antalya’daydı

Beşiktaş artık ligin hedef takımı. Rakiplerinin oyunu kendi yarı alanlarında kabul edip, hızlı çıkış aramaları doğal. Hafta sonu Trabzon bunu yapmıştı, hafta içi de benzer bir stratejiyi Antalya uyguladı. Dün bir bakıma Abdullah Avcı’nın Trabzon’unun mantalitesi vardı Antalya’da! Beşiktaş’ın ligin geri kalanında sıkça hem kapalı savunmaları açma, hem de hücumda kaybettiği toplarda eksik yakalanmama (yani atağı bir şekilde autla, kornerle, taçla vs tamamlama) gibi bir sınavı olacak şüphesiz.

Beşiktaş’ın kapalı savunmaları açmak, daha doğrusu hücuma işlerlik kazandırmak için iki ana istasyonu var: Biri Ghezzal, diğeri de Rıdvan... Larin klasik bir sol açık olmadığı, daha az üretim, daha çok gol odaklı olduğu için sol kenarın işlemesi Rıdvan’a bağımlı. Dün Rıdvan sakatken Ghezzal de başlamayınca, Beşiktaş 57’deki değişikliklere kadar topa sahip olan ama yeterince üretemeyen bir takım hüviyetindeydi. 57’de Ghezzal’in girişi, oyunun değişmesinin bir numaralı nedeni. İkinci sebep de, hareketsiz Ljajic yerine driplingle ikinci-üçüncü bölge geçişi yapabilen Mensah’ın girişi. Bu iki değişiklik yapılınca Beşiktaş’ın her unsuru işlerlik kazandı sahada. Ancak süre yalnızca bir gole yetti.

MAÇTAN ÇIKACAK DERSLER

Beşiktaş’ın dünkü maçtan çıkarabileceği iki ders daha var gibi geldi bana:

1- Montero olduğunda Vida sağ stoper oynuyor. Welinton olduğunda sola geçiyor. Belki Welinton kötü bir futbolcu değil. Ama VidaMontero sanki daha uyumlu bir ikili.

2- Josef çok yoruldu. Geçen hafta 41 ve 45’te iki kez Nwakaeme’ye geçilince hissetmiştim bunu. Dün de 52’de Fredy’yi takip edemedi. Josef’i bir şekilde dinlendirmesi lazım Sergen Hoca’nın.

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