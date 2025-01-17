8 puanlık fark 3 sezonda oluştu

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 8 puanlık farkın sadece bu sezonki 18 maçta değil, üç yıllık projeksiyonda ele alınması gerektiği kanaatindeyim. Galatasaray üç sezondur Okan Buruk’la çalışırken, Fenerbahçe üç farklı hocayla geçirdi bu periyodu. Galatasaray bu süreçte Muslera, Davinson, Abdülkerim, Kaan, Torreira, Mertens, Barış (ve şu an sakat olsa da İcardi) ile bir omurga geliştirdi. Fenerbahçe’yse defaatle yeniden yapılandı. Galatasaray’ın şu anda Fenerbahçe’ye kurduğu 8 puanlık üstünlüğün de temel nedeni bu bence: Bazı maçları iyi oynamadan kazanabilecek melekeyi geliştirmesi. Otomatik pilot kabiliyeti.

GALATASARAY OSIMHEN'E BİR ALTERNATİF BULMALI

Ocak transfer döneminin yoğun geçirilmesine hiçbir zaman sıcak bakmadım, halen de aynı görüşteyim. Kış transferine sadece olağanüstü hallerde başvurulmalı, acil durumda o cam kırılmalı. Galatasaray’ın da bu kış transferini bir ya da maksimum iki takviyeyle kapatacağını düşünüyorum. Bence sarı kırmızılılar özellikle Avrupa’da üst turları hedefliyorsa, en önemli ihtiyaç Osimhen’e bir alternatif yaratmak. Ben Batshuayi’yi 15 dakikalık oyuncu kapsamında değerlendiriyorum, Osimhen’in oynamadığı veya dinlendirildiği hallerde Batshuayi iyi bir başlangıç alternatifi değil bence. İcardi’nin de sakatlığının süresi göz önüne alındığında sarı kırmızılılar bence bir santrfor takviyesi yapabilir. Hatta o santrfor, gerektiğinde sol veya sağ açık oynayabiliyorsa çok daha iyi bir seçenek olur Galatasaray için. Bir süredir Galatasaray’ın gündeminde olan Mikautadze’nin doğru hedef olduğunu düşünüyorum. Ben Gürcü futbolcuyu Euro 2024’te iki kez canlı izledim. İnanılmaz çalışkan. Ceza alanına sıkışmıyor ve hep dolaşıyor. Ayrıca gerektiğinde kanat kullanma şansınız da var.

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FENERBAHÇE'YE DAVINSON VEYA BATAGOV LAZIM

Fenerbahçe'nin ocak transfer süreci Galatasaray’a göre biraz daha hareketli olabilir zira orada daha karmaşık bir tablo var. Hem hoca yeni. Ve aslında kadrosunu tam anlamıyla ancak tanıyabildi. Hem Becao-Oosterwolde gibi büyük sakatlıklar yaşandı. Hem de Mourinho daha 15 gün önce sert bir formasyon değişikliği kararı aldı. Yeni formasyon 3-4-1-2’nin de yeni soruları ve yeni yanıtları var haliyle. Sarı lacivertliler için 27 Aralık’ta adeta bir milat yaşandı. Mourinho, tatil sonrası futbolcularıyla neredeyse tam kadro olarak 9 gün çalışma şansı buldu. Bu da ona farklı bir formasyon deneme fırsatı verdi. Portekizli Hoca, son 3 resmi maçta, Hatayspor, Kasımpaşa ve Konyaspor önünde 3-4-1-2 dizilişini kullandı.

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ÇAĞLAR ÇOK FAZLA GERİYE KAÇIP TAKIM BOYUNU UZATIYOR

Tabii ki futbolda maçları dizilişler kazanmıyor. Ancak 3-4-1-2 dizilişinin Fenerbahçe için ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu düşünüyorum. En azından ara öncesi oynanan Beşiktaş-Athletic-Eyüp maçlarına göre sahada daha fazla ne yaptığını bilen bir Fenerbahçe var. Sarı lacivertlilerin transferde rotasında da aslında bu diziliş değişikliği biraz etkili olacak. Üç stoperli düzende hem savunma grubuna liderlik yapıp öne taşıyacak, hem de topu iyi kullanacak oyuncuya ihtiyaç olduğu gözlemlendi. Fenerbahçe’nin Konya önünde liberosu (üçlü savunmanın merkez oyuncusu) Çağlar’dı ve Çağlar’ın ben çok fazla geriye kaçtığını, takım boyunu da çok uzattığını düşünüyorum. Fenerbahçe’nin transferde ana ihtiyacı 1 veya 2 savunma oyuncusu. Bunların biri muhakkak Davinson gibi, Batagov gibi savunmaya liderlik yapacak, defans hattını öne taşıyacak ve topu da iyi kullanacak tipte olmalı. Yani deyim yerindeyse Fenerbahçe kendi Davinson Sanchez’ini bulmalı.