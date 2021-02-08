70 dakika değişmeyen nabzı Atiba yükseltti

Dünkü müsabakayı iki ayrı perde olarak el almak gerek. Birinci perdede, yani ilk 45 dakikada aslında müsabaka öncesi beklenen tabloyu izledik aşağı yukarı. Konyaspor, kâğıt üzerinde İstanbul takımları için ciddi bir tehdit olarak duruyordu. Tamamen savunma arkasına sarkma odaklı bir oyunları var, bu yüzden de 59’la Süper Lig’in en fazla ofsayta düşen takımı konumundalar. İki bek Skubic ve Guilherme’nin toplam 11 gol katkıları var ve özellikle büyüklere karşı çok etkili oynamıştı bu iki adam. Sergen Yalçın da belli ki ligin ilk yarısında farklı kaybettikleri müsabakanın da etkisiyle dengeli başlamayı hedeflemiş.

KONTROLLÜ BAŞLADILAR

Alışık olduğumuz gibi tek ön liberolu 4-1-4-1 değil, Souza-Necip’li 4-2-3-1’i tercih etti dün. Muhtemelen maça biraz daha kontrollü başlayıp, ilerleyen dakikalarda vites artırmayı düşünüyordu ama 21’de gelen kırmızı kart hesapları bir miktar bozdu tabii. Yalnız kırmızı kart sonrası çok da beklenmedik bir şey oldu, Konyaspor oyun anlayışını, kompakt dizilişini, topun arkasında 10 adamla bekleyişini hemen hemen hiç değiştirmedi. Topu neredeyse tamamen Beşiktaş’a bıraktılar ve ilk şutlarını da ancak 46’da attı Konya ekibi.

SERGEN YALÇIN’IN iKiLEMi

Bu noktada Sergen Yalçın’ın önünde bir ikilem vardı: Ya Konya ekibi tümüyle kapandığı için bir-iki oyuncu değişikliğiyle galibiyet hedefleyecekti. Ya da 10’a 11 oynadığı gerçeğini kabullenerek 1 puanı riske etmeyecekti. O, ilk şıkkı tercih etti. Bence Atiba-N’Koudou 70. dakikada oyuna girdikten sonra o dakikaya kadar nabzı hiç yükselmeyen maçın nabzı değişti. Galibiyeti de bu nabız değişikliği getirdi zaten.

ROSiER’Yi KAÇIRMAYIN

Maçta topu her ayağına aldığında tempoyu artırma çabası içinde olan Rosier’ye ayrı bir parantez açmak lazım. İstanbul’da kendini mutlu hissettiği ve daha verimli oynadığı ortada. Beşiktaş’ın da onun bonservisini alma konusunda erken davranması faydalı olabilir sanki.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...