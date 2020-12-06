65 saatin faturası

Avrupa kupalarında kâbus gibi bir sezon yaşıyoruz. Sezon başında direkt rakibimiz olarak gözüken Avusturya ve Belçika dörder, Ukrayna üç takımla grupları görürken biz maalesef ön elemede çakıldık. Yine de gruplardan başlayan iki temsilcimiz Başakşehir ve Sivasspor’a minnet borçluyuz, yüzde yüzlerini sahaya koydular. Sonuna kadar savaştılar. Savaşmaya da devam ediyorlar.

Tabii ki bu iki cepheli savaşın bedelini de ödüyorlar: Başakşehir, çarşamba gecesi Leipzig’e karşı 100 dakikalık muazzam bir maç oynadı. Son nefese kadar hayatta kaldı ama maalesef rakibin kalitesi ve geniş kadrosuyla baş edemedi. 65 saat sonra Malatya’da yeni yüzlere ihtiyaç vardı, Okan Buruk kadrosunu (zorunluluklarla birlikte) bir miktar yeniledi ama ilk 11’de kısıtlı şans bulanların beklentiyi karşıladığını söylemek güç. Mesela Giuliano aldığı kısıtlı dakikaları mükemmel kullanıyordu, ben ilk 11’e monte edilmesi konusunda gecikildiğini bile düşünüyordum. Yanılmışım. Dün gol attı ama çok tutkulu ve hareketli değildi doğrusu. Benzer bir eleştiriyi Gulbrandsen için de yapabilirim. Sonradan girdiğinde rakip savunmalara kâbus olan Norveçli, ilk 11 başladığında aynı yoğunlukta oynamıyor sanki.

HASAN GERiLEMiŞ

Aleksic neden 11’de başlamıyor, Kerim nasıl bu kadar geriye düştü, Ravil artık neden daha fazla şans bulmuyor bilmiyorum doğrusu. Ancak çok yük taşıyan oyuncuların da mental ve fiziksel yorgunluğunu fazlasıyla hissetti Başakşehir dün. İrfan Can yine asist yaptı ama topla çok fazla oynuyor, hep bir fazla yapmaya kalkıyor. Ve realist futboldan bence uzaklaşıyor. Son ayın yıldızı Rafael doğal olarak yorgun. Hasan Ali olağanüstü gerilemiş; Mbombo olmadığında onun yerine Deniz’i sol beke çekmeyi tercih eden hocasını haklı çıkaran silik bir futbol oynadı dün. Yorgun Başakşehir’e karşı son derece dinamik bir Malatya takımı vardı sahada. Dün 13.30 seansında Gençlerbirliği, 16.00 seansında da Malatya, sahaya terlerinin son damlasına kadar bırakarak aldılar puanlarını. Alanya ve Başakşehir galibiyet hak edecek bir top oynamadılar doğrusu.

250 TL'ye varan "Hoş Geldin Bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...