6 maçın da Hollanda'da olması mantıksız

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AVRUPA kupalarının yeni formatının ilk yılındayız. Hepimiz yaşayarak görüyoruz avantajlarını ve defolarını. 36 takımlı ve 8 maçlı bir formatın zaten bir defosu kesindi: Ligi birçok takım aynı puanda bitirecek ve birkaç ekip averajla terfi edecek. Birkaçı averajla dışarıda kalacak. Bu durumun ne kadar âdil olduğu tartışılır tabii ki. Üstüne üstlük bir de Türk temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a birtakım şanssızlıklar (hatta adaletsizlikler) içeren bir fikstürle karşı karşıyayız.

6-0'LIK DAĞILIM KABUL EDiLEMEZ

AVRUPA Ligi’nde 3 Hollanda, 3 de Türkiye temsilcisi var. Bunlar kendi aralarında 6 maç yapıyorlar. Ve bu 6 maç da Hollanda’da! Bunun akıl mantık içeren bir izahı olabilir mi, çok merak ediyorum doğrusu. İki ülke temsilcileri birbiriyle 6 maç yapacaksa, o 6 müsabakanın tamamı Türkiye’de de olmasın, Hollanda’da da... 3-3 dağılabilir, 4-2 dağılabilir ama 6-0 dağılım kabul edilemez. Tüm bu dezavantajlı tabloya rağmen 3 takımımızın da kupaya devam edeceklerine inanıyorum.

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MOURiNHO NE ZAMAN SAHADA OLACAK?

TWENTE’ye kesin olarak galibiyet lazım. Bu durum geçiş seven Ole Gunnar Solskjaer’in Beşiktaş’ı için avantaj. Jose Mourinho’nun Danimarka’da kenarda olmamasını kabullenemiyorum. ManU maçının yarısında yok. Alkmaar’da yok. Danimarka’da en kritik maçta yok. Ne zaman lazım sana kenarda Mourinho? Bu maçlarda lazım. Fenerbahçe bu turu geçerse oyuncuları sayesinde geçecek. 8 maçın 3’ünde cezalı Mou sayesinde değil. Galatasaray bu turnuvanın en çok şut atan, en çok pozisyon yaratan takımı. Gol kralı ve asist kralı sahada. Amsterdam’da bu bilinçle oynamalı ve galibiyet hedeflemeli.