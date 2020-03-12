500 gün önce, 500 gün sonra

Tarih 9 Kasım 2018’di... Malatyaspor ile Trabzonspor, yine Yeni Malatya Stadı’nda bir lig maçı oynamışlardı. Maçı Erol Bulut’lu Malatya 5-0 kazandı. Goller Boutaib, Aleksic ve Guilherme’den geldi. Sadık ve Adem de Malatya forması giyiyorlardı o gün. Yaklaşık 500 gün içinde o Malatyaspor, önce Erol Bulut, Aleksic, Boutaib, Sadık, Adem; sonra da Sergen Yalçın, Guilherme ve Jahovic’i kaybetti. O günkü Malatya, sezon sonunda Avrupa Ligi bileti almıştı. 500 gün sonra bugünkü Malatya, ligde kalma savaşı veriyor.

O gün 5-0 kaybeden Trabzonspor’sa büyük bir kaos içine girmişti o maçtan sonra. Onur, Burak, Olcay, Kucka, Zargo, Rodallega gibi deneyimlilerle yollar ayrıldı. Takım 15 gün içinde Uğurcan ve Hüseyin Türkmen’e, birkaç ay içinde de Abdülkadir Parmak, Doğan ve diğerlerine emanet edildi. O maçın ardından Malatya ligde dördüncüydü, Trabzonspor’sa küme düşme hattının sadece 2 puan üstündeydi. 500 gün sonra bugün Trabzon lider. Malatya ise küme düşme hattının yalnızca 2 puan üstünde.

DOĞRU TEDAVİNİN ESERİ

Dünkü maçın neticesinin makro plandaki analizi aslında bundan ibaret. Son bir buçuk yılı yönetsel açıdan çok iyi geçiren, problemli bölgeye hızlı teşhis koyan ve doğru tedavi yapan Trabzonspor dipten zirveye bir yolculuk içindeyken, sadece marketten gelir elde etme odaklı Malatyaspor aksi yönde ilerliyor hızla.

Dünün teknik analizine, yani günlük verilere odaklanırsak, tabii ki Malatyaspor’un çok fazla eksiğinin olması bir talihsizlik. Sağ bek Chebake, stoperler Hadebe-Mustafa’nın yokluğunda savunmadaki dağınıklık dikkat çekiciydi. Nöbetçi sağ bek Murat gayretliydi ama takım ön libero Murat’ın yokluğunu hissetti bu kez de! Trabzonspor’sa bütüncüllükten uzak rakibinin bu şaşkınlığını iyi değerlendirdi, çok erken çekti maçın fişini. Sosa orta sahada çok rahattı ve bir maestro gibi yönetti her şeyi. Abdülkadir Ömür futbolu çok özlemiş, her atağın içinde vardı dün. Ekuban’ın da iştahı hissedildi. Trabzonspor için dünün tek üzüntüsü Sörloth’un sakatlığı elbette. Dilerim öyle değildir, ama Norveçli’nin sakatlığı ciddiyse Trabzon’un şampiyonluk yarışında onun yokluğunu çok hissedeceği kesin.