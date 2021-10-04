5-3-2 ile yirmi dakika

Fenerbahçe’nin enteresan bir kadrosu var. Kolları upuzun-bacakları kısa, gövdesi geniş, kafası küçük bir canavar gibi. Bazı bölgelerinde seçenekler kısıtlı. Mesela kanat bek rotasyonu dar. Samuel-Ferdi’den biri oturduğunda sıkıntı yaşanabiliyor. Ancak ileri üçlü için Pereira’nın elinde en az 7 adam var (Mesut, İrfan, Rossi, Pelkas, Valencia, Serdar Dursun, Berisha). Bazen Samuel ve Muhammed’i de santrfor arkası ikilide kullanabiliyor hatta. Dün de Pereira 22 günde 7 maçlık sıkışık takvimin son müsabakasında bu derinlikten faydalanmak istedi; ilk kez Serdar Dursun ve Berisha’yı bir arada kullandı. Rossi’nin de eklemlenmesiyle bu ileri üçlü zaman zaman iyi pasajlar sergiledi. Berisha bağlantıda başarılıydı. Rossi yavaş yavaş kendini buluyor, iki asist yapması tesadüf değil. Zaten bu da Fenerbahçe’nin kazanmasına yetti.

65 İLE 85 ARASI 3-5-2’YE DÖNDÜLER

Ancak dünkü maçın bence esas manşeti, 11 maç ve 990 dakika sonra Pereira’nın nihayet formasyonunu az da olsa esnetmeyi düşünmesi. İlk 11 maçta Pereira 3-4-2-1’den bir dakika bile feragat etmeyi düşünmemiş; 3-0 önde de olsa, 3-0 geride de olsa, maçın 20’nci ya da 80’inci dakikası ayırt etmeksizin formasyonuna derin bir aşkla bağlı kalmıştı. Dün Fenerbahçe’nin ilk devrede zaman zaman çift santrforlu 3-4-1-2 oynaması yeni bir haber. 65-85 arası da Mert’in Rossi’nin yerine girmesiyle klasik 3-5-2’ye döndü Pereira. O bölümde ValenciaBerisha çift santrfor oynadılar. Orta saha da (sağdan sola) Ferdi-ZajcGustavo-Mert-Novak’la kuruldu. Tabii son 25’teki oyunun realitede 5-3-2 olduğunu da söyleyebiliriz rahatlıkla.

FERDİ VE MUHAMMED TAÇ ÇALIŞMALI

Dün Fenerbahçe kazandı ama hâlâ birkaç konuda gelişim şart:

1- Pereira formasyon konusunda biraz esnedi, ama bence maçların gidişatına göre daha da elastiki olabilmek lazım. Fenerbahçe’de bir gün mesela Crespo’nun çıkıp Valencia’nın girdiğini görebilecek miyiz acaba?

2- Taç atışlarında Fenerbahçe sıkıntılı. Ferdi ve Muhammed taç çalışmalı. Ya da taçları sağ-sol stoperler Serdar Aziz-Szalai atmalı.

3- Muhammed daha realist oynamalı. Ben dün altı kritik top kaybını not ettim Muhammed’in.