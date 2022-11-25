47 kişiden 62 kişiye futbol

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Sahadaki üç hakemi de katarsanız kabaca 47 personelle oynanıyordu bir Dünya Kupası maçı. 92 yıl sonra bugün Katar’da bir maçta 52’si futbolcu, 10’u hakem olmak üzere 62 personel görev yapıyor. Peki 22 kişilik oyuncu kadrolarının 26’ya çıkışı ya da maçların 10 hakemle idare edilmesi neleri değiştirdi hayatımızda?

BAŞLAYAN VE BİTİREN 11'LER

Sanırım 92 yıldaki en büyük dönüşümlerden biri, teknik adamların artık iki yerine beş oyuncu değiştirebilmesi. Bu da teknik direktörlerin adeta iki farklı stratejiyle, bir başlayan bir de bitiren 11’le oynamaları anlamına geliyor. Arjantin-Arabistan ve Almanya-Japonya maçlarının ilk yarıları bittiğinde hesabın kapandığını, kazananın belli olduğunu zannediyordu spor kamuoyu. Oysa iki akıllı teknik adam Renard ve Moriyasu oyuna müdahaleleriyle tamamen değiştirdiler müsabakaların akışını..

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KOSOVALI, KAMERUNLU VE TÜRK

Dün Kamerun’la İsviçre arasında oynanan müsabaka, futbolun ve aslında dünyanın değişen bir başka yüzünü ön plana çıkardı: Kosova doğumlu Shaqiri’nin sağdan yaptığı ortayı gole çeviren Kamerun doğumlu Embolo, Türk asıllı teknik adam Murat Yakın’ı sevince boğdu. Ve 48’inci dakikada kaydedilen bu golü Türkler ve Kosovalılar televizyondan, Kamerunlular da stadyumdan izliyorlardı! Kamerun kalan sürede Almanya doğumlu Choupo-Moting ve Fransa doğumlu Nkoudou ile cılız ataklar geliştirdiyse de beraberlik için yetmedi bu çabalar.

RIGOBERT SONG'UN ÖZLEMİ

Elindeki kadronun İsviçre tarihinin en iyisi olduğunu düşünen eski Fenerbahçeli Murat Yakın, Brezilya karşısına 3 puanla çıkacak olmanın mutluluğunu yaşıyor elbette. Eski Galatasaraylı Rigobert Song’sa, bence kendisinin oyuncu olarak içinde bulunduğu kadroları özlüyor. Zira bu kupada bir farklı geride olduğu bir maçın sonunda bu kadar etkisiz kalan bir başka takım izlememiştik.